Bli med inn i Norges luksushus i Hollywood

Norske skattepenger går til å finansiere en overdådig luksusvilla i Hollywood i forbindelse med Oscar. Men filmbransjen tror pengene kommer tilbake igjen.

Aktører fra filmbransjen mingler i villaen onsdag som er leid av Norge under Oscar-uka.

– Det er sånn man gjør business her, sier den amerikanske filmprodusenten Tai Duncan til NTB.

Han var onsdag kveld til stede på en staselig mottakelse i luksusvillaen Norge leier i Hollywood Hills når «Verdens verste menneske skal kjempe om en Oscar-statuett.

Hedersgjestene var blant kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og crewet bak filmen, som stilte opp til fotoshoot foran svømmebassenget med solnedgangen over Los Angeles i bakgrunnen.

– Jeg tror det kommer til å gi utbytte, for det du egentlig gjør er å støtte en industri i landet ditt, sier Duncan.

Anders Danielsen Lie, Eskil Vogt, Renate Reinsve og Joachim Trier foran svømmebassenget i den norsk-leide luksusvillaen under en mottakelse onsdag.

Innkjørselen til huset i North Stanley avenue i Hollywood.

Interiør av Lenny Kravitz

«Stanley House» er en praktfull moderne villa i Hollywood Hills med spektakulær utsikt over Los Angeles. I 2018 ble huset solgt for 33 millioner dollar, altså 290 millioner kroner etter dagens kurs.

Interiøret designet av rockestjerne Lenny Kravitz, og huset har fem soverom og sju bad. I en forseggjort Youtube-video omtales eiendommen som «The Hollywood Rockstar House».

Dette huset leier Norsk filminstitutt sammen med andre norske aktører under i forbindelse med Oscar-utdelingen denne uken. De skal blant annet bruke det til mottakelser og pressekonferanse for crewet bak «Verdens verste menneske» som er nominert i kategorien for beste utenlandske film og beste originalmanus og for Liv Ullmann som er tildelt Æres-Oscar.

– Det er jo et rasjonale bak at vi gjør dette. Det er jo ikke fordi vi synes det er gøy å rulle oss i luksus. Det er arbeid som vi håper vil gi god uttelling for norsk filmbransje, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt til NTB.

Den amerikanske filmprodusenten Tai Duncan fra Los Angeles er overbevist om at Norge får tilbake pengene de bruker på luksushuset.

Luksusvillaen har et svømmebasseng med spektakulær utsikt over Los Angeles.

God plass i stuen på villaen som Norge har leid under Oscar-uka.

En solid vinkjeller i huset.

312.000 kroner for tre dager

Hun opplyser at det skal foregå 130 møter i luksusvillaen. I tillegg til mottakelsene og pressekonferansen.

Totalt koster 312.000 kroner å leie huset i tre dager. Hele budsjettet for de norske Oscar-arrangementene er på i underkant av én million kroner, hvorav statlige NFI står for rundt 550.000 kroner. I tillegg bidrar også Utenriksdepartementet, Virke og Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) med midler til spleiselaget.

De neste dagene er huset også fullt av filmprodusenter fra Norge, som får muligheten til å presentere sine filmprosjekter for amerikanske bransjeaktører, som nevnte Tai Duncan.

Egentlig skulle dette arrangementet, som heter «Fiction Norway» ha foregått på TIFF i Tromsø, men ble avlyst på grunn av korona og senere flyttet til LA.

– Jeg ville heller dratt til Tromsø. Jeg gjør ting som dette hele tiden. Nei da, hør her. Det er et nydelig hus, en fantastisk utsikt, det er fint for hvem som helst der ute, oss også, sier Duncan, som altså er vant med hvordan ting fungerer i LA.

I kjelleren på villaen er det innredet med en luftig lounge.

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt mener det er verdt å leie det digre huset under Oscar-uka.

– Som en bølge

Filminstituttet håper at pengene de bruker på villaen og de andre arrangementene skal komme tilbake igjen i statskassen en dag.

– Bare ett salg eller en distribusjonsavtale som kommer i stand via Fiction Norway i Los Angeles vil sikre finansiering av norsk innhold langt ut over kostnaden for arrangementet, påpeker NFI i en epost til NTB.

For NFI-direktør Kjersti Mo var det åpenbart at de måtte prøve å utnytte oppmerksomheten «Verdens verste menneske» har fått til å promotere norsk film i Hollywood.

– Jeg liker å bruke et bilde av en bølge. At nå er det en bølge for norsk film, men vi vil veldig gjerne at den skal vare veldig lenge.

Og avgjørelsen om å leie huset får full støtte av hun som sitter på pengesekken i Kulturdepartementet. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) kaller det for et «helt nødvendig opplegg».

– Det å være på et sted som dette og kunne tiltrekke seg alle de store finansiørene i Hollywood, det gjør du ikke hvis du avtaler et møte på veikroa på hjørnet. Alt i Hollywood er veldig unorsk, Og det kan virke veldig unorsk og ekstravagant å leie et sånn hus, men her er det vanlig business, sier hun.