Vi anmelder årets juleplater

Juleplatene er like årvisse som lysende hus og marsipangriser. Her har vi plukket ut 16 av dem.

Sissel synger julen inn, enda en gang.

Selveste julestjerna

Sissel Kyrkjebø: «Christmas time is here»/«Julen er her» (Early Bird)

Ingen artist er knyttet tettere til julen enn Sissel Kyrkjebø. Ikke engang Kurt Nilsen, selv om han er tett på. I år slipper Kyrkjebø to ep-er med nye julesanger. Gamle julesanger, strengt tatt, men nye innspillinger.

Det låter, ikke overraskende, flott og fint og mykt og varmt og skikkelig. Hun er ikke verdens beste på julejazz-slentring som «The Christmas song», men hun er veldig god på klassikere som «Hark! the herald angels sing» og «Silent night». Her er den klokkeklare Kyrkjebø-røsten virkelig på hjemmebane.

Hun burde holdt seg der og overlatt de amerikanske sviskene til andre. Ep nummer to er en norsk/svensk utgivelse. Her er «Silent night» blitt til «Glade jul». Ok, greit nok. Hun gjør en ganske kjedelig versjon av Anne Grete Preus’ «Alt det som skinner», en fin vri på «Håll mitt hjärta» og en tålig inspirert «Julen är här».

Ikke spektakulært, men ganske fint.

Beste spor: «Hark! the herald angels sing».

Leif Tore Lindø

Svensk julegodt

Bo Kaspers Orkester: «I denna mörka vintertid» (Sony)

Ambivalent forhold til denne svenske smooth-jazz-pop-gjengen? Samme her, men å svinge julen inn, det får de virkelig til.

Våre svenske venner leker seg med flott småbandjazz, hurtig og frisk hurramegrundt-sanger om nissen, med kledelig plystring, sanger om mørket, forsterket med større orkester og romantiske turer over Bjurholmsplan med vispende trommer.

Dette er svensk-amerikansk så det holder, men de byr på fin variasjon mellom det litt svulstige og det som er helt nedpå. Det holder, i massevis. Bo Kaspers Orkester er det du skal sette på mens du fyrer i peisen og baker julekaker i år. Der kan de putre julen inn som en kasserolle med poteter.

Du får lengting hjem til jul, med hornorkester. Du får litt gammel swing, litt ny pop, noen fine ballader, fyrrige selskapsleker og en juleplate som varer hele mørketiden.

Beste spor: «Julens stjärna vakar över dig», «Jag längtar hem», «En decemberdag på Bjurholmsplan».

Leif Tore Lindø

Nashville-jul

Amanda Shires: «For Christmas» (Silver Knife)

Nashville-bosatte Amanda Shires er gift med suverene Jason Isbell, men nøyer seg med å trekke inn gospel-kvartetten The McCrary Sisters, pluss Lawrence Rothman på avslutningen «Always Christmas around here».

Det er en nydelig måte å runde av et julealbum på, på samme måte som McCrary-samarbeidet «Magic ooooooh» er en herlig åpning. Mellom disse er det mye julesnadder og flott vokal.

Dette er lett å like, med sanger som får jula til å vare helt til påske. Shires byr på ni originaler pluss to lån, inkludert en mørk, naken og frustrert versjon av «Silent night». Nydelig.

Beste spor: «Blame it in the misteltoe», «Gone for Christmas», «Wish for you», «Always Christmas around here», «Silent night».

Geir Flatøe

Han andre

Gary Barlow: «The dream of Christmas» (Universal)

Han kan ikke måle seg med ekskollega Robbie Williams, men Gary Barlow har slett ikke gjort det dårlig utenfor rammene til Take That. Nå kommer han med en juleplate, kanskje inspirert av Williams-suksessen «The Christmas present».

Barlow åpner ruslende med «The dream of Christmas», før evindelige «Sleigh Ride» kommer med full pakke. Paul McCartney feilet stygt med «Wonderful Christmastime», og Barlow klarer ikke å fikse dette – i motsetning til hva The Shins har greid.

Duetten «How Christmas is supposed to be» med Sheridan Smith gjør det ikke godt igjen, men retrotrioen The Puppini Sisters har i det minste vært ute en juledag før i «Winter wonderland». Aled Jones er velkommen på John Cales fine «A child’s Christmas in Wales».

Det meste er likevel likegyldig, men Barlows såre «The colder it feels» med cellisten Sheku Kanneh-Mason viser at han egentlig kan.

Beste spor: «The colder it feels».

Geir Flatøe

På motsatt side

Paul Kelly: «Paul Kelly’s Christmas train» (Cooking Vinyl)

Det er full sommer i Australia når jula feires. Det gjør brasilianske Caetano Velosos 70-tallsang «In the hot sun of a Christmas Day» egnet for Paul Kelly fra Adelaide i kengurulandet.

Dette er hans 28. studioalbum, og 66-åringen spanderer hele 22 kutt. Han kunne med fordel kuttet standardlåtene, selv om det er fint å høre blandingen av engelsk og maori på «Tapu te po (O holy night)».

Det er flere kreative grep her, som bruken av den gamle irske folkevisen «Arthur McBride» der handlingen foregår på 1. juledag. Heller ikke den australske julesangen «Three drovers» er utslitt i norske ører.

Selv står Kelly bak flere ikke-julete julesanger, som «Swing around the sun». Tittelkuttet «Christmas train» er drivende rock, sunget av Vika Bull fra søsterduoen Vika and Linda.

Mye bra, men halvparten hadde holdt.

Beste spor: «The oxen», «How to make gravy», «Three drovers», «Arthur McBride».

Geir Flatøe

Kor, gitar og godlyd

Frode Alnæs & Julekoret: «Lang desember natt» (Grappa)

«Long December nights» var nok friskere og hadde mer saft i frasparket med Dance With A Stranger og Elg i front, men den norske korversjonen er også brukbar. «Vitae Lux» er en gammel kjenning, her i fin, stemningsfull versjon.

Det overrasker ingen at Frode Alnæs’ gitarspill er veldig fint. Albumet er flott laget. Alnæs og Ingvar Hovland og et par til har skrevet noen fine sanger, og noen som bare slipper gjennom fordi det er jul.

Koret (for det meste seks gode sangere) fungerer fint sammen med vår mann i front, og et par gjestevokalister. Ikke en plate for evigheten, men tålig godt, med et par flotte høyedpunkter.

Beste spor: «Vitae Lux», «Julesalme ved havet».

Leif Tore Lindø

Canada kan det

Lennie Gallant: «Christmas day on planet Earth» (Lennie Gallant)

En av årets beste julesanger står Lennie Gallant og Black Umfolosi for. Førstnevnte er en canadisk singer-songwriter, mens de andre er en gjeng fra Zimbabwe.

Samarbeidet var tilfeldig, idet Gallant hjalp en venn med å fikse overnatting for bandet mellom konserter i Canada. Takken var at «Christmas day on planet Earth» fikk verdens fineste koring og har fortjent gitt navn til albumet.

Resten gjør ikke skam på denne. Dette er ferske og fine sanger, uanstrengt framført i hjemmekoselig julestemning og godt selskap.

Sånn skal det gjøres.

Beste spor: «Christmas day on planet Earth», «I want to waltz with you on Christmas Eve», «Love reigns on Christmas Day», «All I want for Christmas».

Geir Flatøe

Stillere jul

Hiss Golden Messenger: «Oh come all ye faithful» (Merge)

MC Taylor i enmannsbandet Hiss Golden Messenger er ikke så glad i lystig julemusikk, og under pandemien følte han ekstra behov for sanger preget av nåde, tap, håp og fellesskap.

Tre her er hans egne, tre er tradisjonelle og tre passet inn, som «Shine a light» av Spiritualized og «As long as I can see the light» av Creedence Clearwater Revival.

Egenskrevne «Hung fire», skuddet som ikke gikk av, er en korona-julesang så god som noen:

Gun to my head

But it hung fire

It's Christmas, baby,

Thank God we made it

Taylor er også innom Stefanus, den kristne martyren som feires 2. juledag, i «By the lights of St. Stephen». Nydelig.

Beste spor: «Hung fire», «By the lights of St. Stephen».

Geir Flatøe

Fint fra nord

Lars Bremnes og Maria Haukaas Mittet: «Ringe inn» (Lillemoll)

Over halvparten av sangene til duoen Bremnes/Haukaas Mittet er nyskrevet stoff. Her er det litt blanda drops. Høydepunktet er jordnære og bittersøte «Stjerne, søng en salme».

I tillegg tolker de for eksempel eldgamle «Folkefrelsar til oss kom», der Midtøsten møter Nord-Norge på flott vis. Terje Nilsen og Jan Arvid Johansen fra nord er også representert, samt en fornorsket Alison Krauss og hennes «Get me through December». Den er veldig sår og fin.

Duoen synger andaktsfullt og fint, og om de ikke revolusjonerer julesjangeren, så er dette blant årets bedre bidrag til å holde den gående.

Beste spor: «Hjelp mæ med desember», «Stjerne, søng en salme».

Leif Tore Lindø

Hjemmegjort

Brian Fallon: «Night divine» (Lesser Known/Thirty Tigers)

Det er selvfølgelig skuffende at den tidligere Gaslight Anthem-vokalisten Brian Fallon ikke vil gi oss en eneste ny julesang, men utgangspunktet var å gjenta de første sangene han hørte og lærte seg: klassiske hymner og julesanger.

Ideen har kvernet rundt i mange år, og nå har 41-åringen fra New Jersey spilt inn sangene hjemme. Moren bidrar på flere, noe som bringer dem tettere til barndommen.

Han åpner med «Virgin Mary had one son», et vellykket forsøk på å krysse versjonene til Odetta og Joan Baez. Fallons tolkninger er langt fra plankekjøring, hør bare avslutningen på «O holy night».

En juleplate langt unna glam og glitter.

Beste spor: «Virgin Mary had one son», «O holy night».

Geir Flatøe

Nyklassisk Jones

Norah Jones: «I dream of Christmas» (Blue Note)

Norah Jones synger julen inn i samme farvannet som Diana Krall, Harry Connick Jr. og en haug med andre pop-croonere med jazztilbøyeligheter. Hun gjør det ganske fint, og veldig nytradisjonelt. Seks egne sanger pluss en bunke av de faste.

Jones synger en knallgod versjon av «Christmas don't be late» (kjent som den forferdelige «The Chipmunk song»), ok standardgospel med hint av New Orleans på «Blue Christmas», en tilbakeholden «Winter wonderland», enda mer tilbakeholden «Run Rudolph run» og så videre.

God vokalist, absolutt, og de faste synger hun oppå fine arrangementer. Hennes egne sanger derimot, låter litt som et pliktløp om å kose seg når du har fri.

Beste spor: «Christmas don't be late».

Leif Tore Lindø

Jul på Toten

Knut Anders Sørum: «Jul» (Drabant)

Totningen Knut Anders Sørum tar for seg tvil, tro, savn og glede i juletiden med sin kombo av soulmusikk og visetradisjon, selvfølgelig på totendialekt. Noe nytt, noen klassikere, det meste standard vare.

Sørum gjør noen fine ting, noen trauste ting og har skrevet flere nye sanger som ikke er så verst, men som heller ikke går inn i kanonen eller evigheten. Albumet er letthørt, men dessverre også ganske lettglemt.

Åpningssangen er en skeptikers tale om alt med julefortellingen som ikke henger på greip. Morsomt forsøk, middels resultat. Lyden er stemningsfull, organisk og fin, men Sørums versjoner av «Deilig er jorden» og «Julekveldsvise» er virkelig ikke all verdens.

Beste spor: «Josef 17 år».

Leif Tore Lindø

Legalisert jul

G. Love & Special Sauce: «Coming back home for Christmas» (Philadelphonic)

Philidelphia-bandet G. Love & Special Sauce har siden 1993 servert en surrete saus av rock, blues og hip hop. Årets juleplate er av samme slaget. Det kan ha sammenheng med «Christmas joint», en gyngende feiring av legaliseringen som sprer seg i USA.

De starter med ulvehyl, soulblåsere og låvedansrapping i «FreezeBQ», mens «Christmas moon» er en sukkersøt ballade. «Christmas wave» handler om surfing, men er ikke surfmusikk. «Around the Christmas tree» er krampeaktig julehygge.

Trioens forrige juleplata var blues og gammelrock, men denne er hverken det ene eller det andre, heller ikke en ren juleplate. Men rus-sangen har sin skeive sjarm.

Beste spor: «Christmas joint».

Geir Flatøe

Sterk supertrio

Pistol Annies: «Hell of a holiday» (Sony)

Pistol Annies er Miranda Lambert, Ashley Monroe og Angaleena Presley, en supergruppe fra Nashville med tre album bak seg.

Lista ligger høyt, og åpningen «Hell of a Holiday» skuffer ikke. Herlig frisk, men de har hjerte for mer enn feiring: «Harlan County coal» er jul blant fattige gruvearbeidere, mens den nakne framføringen av Merle Haggard-klassiskeren «If we make it through Decemeber» understreker nøden.

«Sleigh ride» og «Auld long syne» er unødvendige lån, men resten av de 13 kuttene er deres egne, fine. Vi får flott countrygospel i «Leanin’ on Jesus», og nydelige «Happy birthday» har samme adresse.

Beste spor: «Hell of a holiday», «Harlan County coal», «Happy birthday», «Believing».

Geir Flatøe

For hagefansen

Secret Garden: «Sacret night – The Christmas album» (Universal)

Albumet er en utvidet versjon av fjorårets «Sacred night», med fem helt nye låter, alle skrevet av Rolf Løvland. Secret Garden-fansen vil fortsatt elske disse møtene mellom pop og klassisk, selv om klisjeene dytter ganske hardt på hverandre i køen.

Jo, det er fint fiolinspill, og jo, det synges flott av vokalist Cathrine Iversen. Rolf Løvland kan melodiskrive seg forbi de fleste sperrer. Likevel er det vanskelig å finne noe her som får julebrusen til å boble. Det blir med nordisk vinterstemning i store bokstaver. De fem nye sporene føyer seg ganske anonymt inn i rekken.

Fint for fansen, altså, men egentlig ganske daffe greier.

Beste spor: «Mørketid», «I know a rose tree».

Leif Tore Lindø

Høyt blodtrykk

Kelly Clarkson: «When Christmas comes around» (Atlantic)

Det er ingenting i veien med stemmen til Kelly Clarkson, men hun høres konstant ut som hun desperat skal imponere en Idol-dommer.

Julesangene dunkes ut helt uten følelse og finesse. Produksjonen er hard, usjarmerende, dynket i bjeller og blåsere, strykere og hardplast. Resultatet er en hektisk plate som gir deg følelsen av Kvadrat på lille julaften og høyt blodtrykk.

«Last Christmas» jazzes bort, «Jingle bell rock» er et annet bunnpunkt. «It's beginning to look a lot like Christmas» er selve stjerneeksempelet på overlessing, uinspirert produksjon og en sanger som jovisst kan synge, men som har fullstendig overtenning.

Flink vokalist. Alt annet er feil.

Beste spor: «Christmas come early».

Leif Tore Lindø