Seriemorder i ferieparadiset

KRIM: Gammeldags, men god krim fra solfylte Australia.

Garry Disher er Australias krimkonge.

Gunnar Gran Journalist

Garry Disher: Dragemannen. Krim. 318 sider. Oversatt av Morten Hansen. Aschehoug.

Vi er inne i hjernen til en seriemorder: Han har akkurat sett seg ut et nytt offer: En livredd ung kvinne, som har fått motorstopp på en øde vei. Åstedet er Mornington-halvøya, sør for Melbourne, et ferieparadis med idylliske strender, vingårder og stilige klippeformasjoner. Men under overflaten sliter samfunnet med økende kriminalitet, fattigdom og rusmisbruk. Førstebetjent Hal Challis og teamet hans kjemper mot klokka for å pågripe morderen - før han slår til igjen.

Australsk krim blomstret opp på 1990-tallet. De delte ut priser kalt opp etter landeveisrøveren Ned Kelly, og Garry Disher (72) fikk mange slike. Han er Australias krimkonge.

«Dragemannen» kom først ut i 1999, og det var virkelig en annen verden. Vi hadde bare telefonkiosker og videokassetter, men menneskenes hjerter og lengsler var de samme. Forfatteren er god på å beskrive disse. Språket er enkelt og klart, selv om det er sjelden Disher disker opp med uimotståelige godbiter.

Et helt talekor av politi og røvere forteller sine historier. Flere drømmer om kjærlighet, uten å finne den rette. Forfatteren vet hva de tenker. Mange folk bidrar, men de er såpass godt beskrevet at en ikke mister oversikten.

Den eneste som ikke er sterk og klar, er hovedpersonen Hal Challis. Kona hans ble forelska i en annen, og sammen prøvde de å drepe ham. Kona sitter inne for drapsforsøket, men Hal velger stadig å ta telefonen når hun ringer. Han starter et forhold til redaktøren Tessa Kane, men det blir ikke så hett.

Handlingen foregår rundt juletider, og det er steika varmt. Challis kjenner på vemod og de andre triste følelsene som ofte bobler opp på den tiden av året - da alt skal være så fint.

Dette er første bok i en serie, men den begynner likevel midt i noe. Stilen kan minne om klassisk krim: Som Ed McBains politiromaner om 87. distrikt, mange fortellinger gir små biter av en mosaikk som danner bildet av et nabolag. Jeg fikk i hvert fall lyst å dra tilbake til Melbourne og besøke halvøya der alt foregår!