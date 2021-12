Fargerike sokker og slips har vært et av kjennetegnene til Lars Helle. De første sokkene kjøpte han under en reportasjereise til London i 1988, da Erik Thorstvedt hadde fått proffkontrakt med Tottenham. I butikkjeden Sockshop fant han ut at sokker var et undervurdert plagg og kjøpte sine første par. Etter hvert ble det også slips med farger og mønster langt utenfor Dressmann-stilen.