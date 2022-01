Jonas Gahr Støre lover tiltakslettelser på noen områder

På spørsmål fra Aftenposten sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han kan love enkelte lettelser i koronarestriksjonene framover.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lovet noen tiltakslettelser under sitt besøk på Moelven Industrier fredag.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Ja, på noen områder, sier Støre til avisa.

Han presiserer at det er et helhetlig perspektiv som skal vurderes, men at når dagens koronarestriksjoner utløper 14. januar skal det etter planen gjøres noen justeringer.

– For det å bekjempe smitte handler om nærhet, nærkontakter og avstand. Men vi må tilpasse det på en måte som gir minst belastning på barn og unge og minst belastning på muligheten til å gå på jobb. Og hverdagslivet til folk.