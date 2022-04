Vemodig, vakker film om en familie på kjøretur

Det store dramaet ligger i det som forblir usagt, i Panah Panahis sterke debutfilm.

En tilsynelatende vanlig familie drar på en kjøretur gjennom Iran i «Veien videre». Gradvis avdekkes målet med reisen.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Veien videre

Skuespillere: Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar

Sjanger: Drama. Regi: Panah Panahi. Nasjonalitet: Iran. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Den debuterende iranske regissøren Panah Panahi snakker ikke med store bokstaver i dramafilmen «Veien videre». I en film som handler om en ung manns flukt fra sitt hjemland, overlater han til seerne å tenke seg fram til hva han flykter fra, og hvorfor. Selv konsentrerer han seg om å gi oss et intimt, rørende og i høyeste grad tankevekkende innblikk i det som kanskje blir den siste kjøreturen fire familiemedlemmer har sammen.

Vi forstår tidlig at det er noe som står på spill, og målet med turen avsløres gradvis gjennom samtalene mellom de fire familiemedlemmene: En mutt og sardonisk far, en livlig, men sorgtynget mor, en Duracell-kanin av en lillebror og en storebror som lukker seg inne i seg selv mens han kjemper mot tårene.

Etter hvert får vi greie på at storebroren ikke skal være med hjem igjen. Redselen for at noen følger etter familiens bil henger tungt i lufta. Det samme gjør usikkerheten knyttet til menneskesmuglerne de skal møte - er de til å stole på, kommer ting til å gå som planlagt?

Samtidig prøver foreldrene så godt de kan å skjerme den yngste sønnen, antakelig både for hans egen del og for at han ikke uforvarende skal komme til å avsløre dem. Gjennom små og store samtaler, ansiktsuttrykk og kroppsspråk forteller Panahi historien til denne lille familien. Han formidler redselen, sorgen og håpet uten å bruke store fakter, og man skal være laget av stein for å ikke kjenne det i magen når foreldrene forbereder seg på å ta avskjed med sønnen, kanskje for alltid.

Vi får aldri vite hvorfor han flykter, eller noen innføring i hva slags forhold familien lever under. Det gjør ikke noe. Her er det snarere en styrke, for det nære blikket på familien forteller oss alt vi trenger å vite.