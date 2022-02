Langtrukken båttur

Den starter med et smell, for så å bli dampende sexy i 10 minutter. Men resten av «Mord på Nilen» er en heller blodfattig og stivbeint opplevelse.

Agatha Christie-klassikeren «Mord på Nilen» byr på få overraskelser.

I løpet av de siste årene har det blitt laget flere interessante og ganske mørke nytolkninger av Agatha Christies bøker i tv-serie-format. Denne filmen har dessverre lite til felles med dem. Her er vi tilbake i velfrisert mordgåte i overklassen-modus, i en film som virker håpløst gammeldags til tross for enkelte moderniseringer i persongalleriet.

Kenneth Branagh har både hovedrolle og regi, noe som ikke fungerte spesielt bra i forgjengeren «Mord på Orientekspressen», men tydeligvis godt nok til at man ville gjøre et nytt forsøk. Branagh er grei nok som den pertentlige Poirot, men forsøkene på å konstruere en slags bakgrunnshistorie for denne hjernedrevne superhelten virker like overkonstruert som vedkommendes velpleide bart.

Vi befinner oss på 30-tallet, og et indignasjons-framkallende trekantdrama setter i gang handlingen. En styrtrik overklassekvinne (Gal Gadot) stikker av med bestevenninnens forlovede etter en sexy svingom på dansegulvet, og kort tid etter er alle tre samlet igjen på en båt på Nilen, sammen med et hoff av venner, kjente og familiemedlemmer. Som alle Christie-kjennere vet, har alle en ting til felles: et mulig motiv for å begå mord. Slik det gjerne blir når ingredienser som penger og kjærlighet er ujevnt fordelt.

Når mordet skjer er det selvsagt aldri aktuelt å varsle politiet, for dette er jo sånt man har belgiske detektiver til. Det er kanskje meningen at vi skal sitre av spenning når han sirlig går igjennom hvordan dette lukkede rom-mysteriet skal løses, men i stedet blir det ganske treigt og kjedelig.

Filmen har en merkelig flat spenningskurve, og er i all hovedsak befolket av endimensjonale figurer. Humortalentet til skuespillere som Jennifer Saunders, Dawn French og Russel Brand kastes bort i noen gravalvorlige og stive roller, slik at også de inngår i likegyldigheten som henger over denne filmen fra start til slutt.

Som en gammeldags mordgåte er filmen koselig nok, og bildene fra de privilegertes egyptiske ferieparadis er fine og detaljerte. Det er også en hel drøss med dyktige skuespillere involvert. Dessverre får de sjelden lov til å skinne slik vi vet at de kan.