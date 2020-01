Ukens anbefalte sanger

«Stå i ro» kommer her i sin opprinnelige pianoversjon.

Tommy Fredvang har fått med seg Rita Eriksen. Foto: Treble Music/Daworks

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sangen er skrevet av Fredvang og Mats Melbye, og Fredvang ble godt kjent med Eriksen mens de opptrådte med showet «Vi elsker Abba». «Stå i ro» ble spilt inn i studio og gitt som singel i oktober, men han mener at nerven i låten kommer enda bedre fram i pianoversjonen de først lagde.

Denne versjonen år følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra 2019 er samlet i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Stå i ro (akustisk versjon) – Tommy Fredvang & Rita Eriksen

Pilaren – Supersofa

Summer’s end – Nathaniel Rateliff

Sock song – Bart Budwig & Rainbow Girls

Heavy blue – The Hanging Stars

Gimme some truth – The Full Story & KT Tunstall

Tea for two – Herman Düne & James Levy

Another day – Holly Macve

F.L.Y. – Taylor Ashton

Hold you dear – The Secret Sisters

New Taboo – The Saxophones

Shine – Sammy Miller

Hardy workin’ – Los Colognes

Winter breaking – Saintseneca

Please don’t fuck up my world – Sparks

Baby her kommer nok et sånt refreng – Bøler

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.

Publisert: Publisert 13. januar 2020 15:26

Mest lest akkurat nå