Bekymret venn besøkte Kanye West, mens Halsey ber folk slutte å fleipe om maniske episoder

Komikeren Dave Chapelle kastet seg på flyet fra Ohio til Wyoming for å se at Kanye West hadde det bra på ranchen der han oppholder seg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kanye West hadde et Twitter-utbrudd mandag, der han raste mot kona Kim Kardashian og hennes mor Kris Jenner. Det fikk artisten Halsey, som er åpen om at hun har bipolar lidelse, til å gå ut og be folk om ikke å fleipe med maniske episoder. Foto: AP

NTB

Kanye delte ifølge TMZ en video på Twitter der han, Chapelle og noen flere venner samlet seg foran kamera – og på sparket ba Chapelle komme med en oppmuntrende vits.

– Takk skal du ha, Dave, for at du hoppet på et jetfly for å se at jeg hadde det bra. Du er en gudegave og en virkelig venn, skrev Kanye West etter besøket.

Søndag gjorde den amerikanske rapperen og entreprenøren et oppsiktsvekkende valgkampmøte, før han mandag tok til sosiale medier med en serie meldinger som senere er slettet.

I en av dem hevdet han ifølge TMZ at kona Kim Kardashian West angivelig skulle ha prøvd å få ham tvangsinnlagt – ifølge West fordi han hadde grått under valgkamptalen da han fortalte at han «reddet datterens liv». West sikter til sitt søndagens utspill om abort.

Amerikanske medier har spekulert om det dreier seg om en såkalt bipolar episode, noe som har fått Halsey – som selv er åpen om sin bipolare diagnose – til å rykke ut. Uten å direkte nevne Kanye skriver hun i sosiale medier :

– Ingen vitser akkurat nå. Jeg har viet karrieren min til å tilby læring og innsikt om bipolar lidelse, og jeg er svært plaget av det jeg ser. Se bort fra personlige meninger om noen. En manisk episode er ikke en vits. Hvis du ikke kan tilby forståelse eller sympati, kan du tilby din taushet, lød meldingen fra Halsey til sine nær 13 millioner følgere på Twitter.

Onsdag kom det nye Twitter -meldinger fra Kanye West, om at han fredag slipper album og film med tittelen «Donda: With Child» – og i den aller siste Twitter-meldingen het det: «Sier den fremtidige presidenten».