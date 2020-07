Sterkt og brutalt om sorg, hevn og rettferdighet

Hvem er offeret og hvem er forbryteren når en sørgende mor offentliggjør identiteten til en antatt barnemorder? Dette får vi gruble mye over i den sterke serien «The Victim».

Kelly Macdonald overbeviser i rollen som Anna, en kvinne som blir tiltalt for å ha oppfordret til vold mot sønnens drapsmann.

The Victim

Britisk miniserie i 4 deler. Premiere på TV2 og TV2 Sumo tirsdag 28. juli.

Det er absolutt ikke vanskelig å føle sorg på vegne av folk som har opplevd det utenkelige - at barnet deres blir brutalt drept. Det er heller ikke spesielt krevende å opparbeide sinne mot den skyldige og indignasjon over at vedkommende får gå fri iblant oss med ny identitet, mens de etterlatte må leve med sorgen og kanskje også straffen etter å ha forsøkt å hevne seg.

Men livets realiteter er sjelden entydige, selv om vi gjerne skulle ønske at alt var enten svart eller hvitt. Den britiske miniserien «The Victim» utforsker gråsonene, og vi skal snart forstå at tittelen er temmelig tvetydig.

Det utenkelige skjer

Den ene sentrale figuren er den sørgende moren Anna (Kelly Macdonald), som mange år tidligere opplevde at hennes 9 år gamle sønn ble drept av en 14 år gammel gutt, i nærheten av familiens hjem i Edinburgh. Gutten ble dømt til sju års fengsel, sju år med å spille tv-spill, slik Anna ser det, for så å bli løslatt med ny, hemmelig identitet.

Den andre er bussjåføren Craig (James Harkness), en stille og fåmælt mann som lever et tilsynelatende rolig og lykkelig liv sammen med sin kone og seks år gamle datter. En kveld endres imidlertid alt. Craig blir angrepet av en maskert person i sitt eget hjem på Halloween, og våkner forslått og forvirret på sykehuset. Det viser seg snart at det figurerer et bilde av Craig på nettet, hvor det går fram at han er mannen som drepte Annas sønn, og angrepet settes i sammenheng med dette.

Hevn og straff

Ikke lenge etter blir Anna arrestert, mistenkt for å ha lekket mannens identitet og adresse på nettet, og for å oppfordre til vold mot vedkommende. Handlingen hopper fram og tilbake i tid, fra tiden etter angrepet og til rettssaken mot Anna et halvt år senere.

Her har vi altså en situasjon hvor en pårørende havner på tiltalebenken for å ha hevnet seg på sin sønns angivelige drapsmann. Dette har hun store problemer med å akseptere, og det er lett å ha medfølelse med den fortvilede kvinnen. Men det melder seg snart mange spørsmål om hvorvidt det hun har gjort kan forsvares. For er Craig egentlig drapsmannen, eller kan det hende at hun har ødelagt en uskyldig manns liv i sin iver etter hevn? Og videre: Hvis han er mannen, har han ikke rett til en ny sjanse etter å ha sonet straffen sin? Eller vi kan snu på det: Har man rett til å leve et godt liv etter å ha ødelagt livene til noen andre? Og hva med Craigs kone og datter, som ikke lenger er trygge i sitt eget hjem. Er det riktig at de må lide fordi Craig kanskje har gjort noe grusomt i ungdommen?

Sterkt skuespill

Dette er bare noen av spørsmålene som stilles, og stadig flere dukker opp etter hvert som handlingen utfolder seg. Ikke minst det som går på hvor sikker man må være på at noen er den rette skyldige, før man dømmer vedkommende, enten i rettssalen eller utenfor. Dette illustreres godt i en sidehistorie hvor interne uenigheter i politiet kommer til overflaten.

Serieskaper Rob Williams lar oss komme tett på de sentrale aktørene, og glimrende skuespillerprestasjoner av både Macdonald og Harkness gjør at oppklaringen i slutten treffer som en knyttneve i magen. Williams klarer å porsjonere ut akkurat passelige mengder informasjon gjennom episodene, slik at spenningen holdes oppe helt til slutt. Det kunne fort blitt mange strenge pekefingre i en serie som denne, men det styrer den heldigvis klar av. I stedet får den oss til å reflektere over hva man selv ville gjort i en lignende situasjon, enten man var pårørende til offeret eller forbryteren. Det er ikke sikkert at svaret er så åpenbart som vi gjerne tror.