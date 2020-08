Verdens undergang - igjen

«Greenland» er et to timer langt oppgulp av ting du har sett hundre ganger før, men funker helt greit om man vil ha hjernedød katastrofe-underholdning.

Gerard Butler spiller nok en macho-rolle i nok en film med store eksplosjoner.

Kine Hult Journalist

Greenland

Skuespillere: Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn. Sjanger: Thriller. Regi: Ric Roman Waugh. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Hørt i et idé-møte et sted i California:

– Skulle vi kanskje laget en katastrofefilm igjen? Av den typen hvor en meteoritt eller komet eller noe utsletter en haug med store byer over hele verden? Og så kan vi slenge inn Gerard Butler i en hovedrolle, han er jo godt vant med den typen filmer. Han kan ha litt trøblete familieliv, som vanlig, kanskje han er skilt, og så må han redde eks-kona som han selvsagt er veldig glad i fortsatt. Høres det ut som en god og velprøvd formel? Da kjører vi.

Kort oppsummert er det dette Ric Roman Waugh, kjent for fjorårets i overkant enkle «Angel has fallen», har tråklet sammen. Og som med nevnte film, er dette helt grei underholdning om man ikke har spesielt andre krav enn å se ting eksplodere i et par timer. I «Greenland»s tilfelle får man også et lite flatterende bilde av menneskeheten i katastrofe-modus, hvor hamstring og plyndring av forlatte butikker bare er blant de mindre forseelsene som blir begått.

Kanskje forsøker regissøren med dette si noe om hvordan folk reagerer når de blir utsatt for en temmelig nådeløs selekteringspraksis. For når meteoren nærmer seg, kaller myndighetene i USA inn folk etter et slags Noas ark-prinsipp. De som på forskjellige måter kan gjøre nytte for seg til å bygge opp et nytt samfunn i ruinene av det gamle, får komme inn i bomberommene. De andre er dømt til utslettelse. Klart folk blir litt morkne av sånt. Dermed er det ikke bare den ytre katastrofen som skaper kaos, men også kampen som utspiller seg mellom de heldige utvalgte og de andre. Jeg tror forresten jeg så nesten samme øvelse utført i en film i forrige uke, bare at da var det zombier, og ikke flygende objekter fra verdensrommet som fikk fram det verste i folk.

Spesielt originalt er det i hvert fall ikke, og nesten et kvart århundre etter at vi lot oss imponere av «Independence Day», har strengt tatt ikke digitale bilder av global masseødeleggelse nyhetens interesse lenger. Men for all del, hvis man setter pris på en skikkelig støyende katastrofefilm, er dette helt greit tidtrøyte, som ikke krever noen verdens ting av seeren.