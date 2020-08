True crime-forfatter avslører hemmeligheter og hevnmotiv

KRIM: Psykologisk krim om hva et drap gjør med pårørende og gjerningsmann

Publisert: Nå nettopp

Jørgen Brekke har skrevet en rekke krimromaner med forgreininger til gamle mysterier. Nå lykkes han med en moderne psykologisk krim. Foto: Julie Pike

Marit Egaas Stavanger

Jørgen Brekke: Nå har natten alt. Krim. 382 sider. Gyldendal.

Liv Hassel ble voldtatt og brutalt drept i et skogholt i Horten høsten 2012. Hun var bare 15 år, ei viljesterk og litt nerdete jente, og en talentfull tegner. En 18 år gammel gutt i nabolaget, Vegar Johnsen, ble dømt for drapet.

Sju år seinere er Helene Paus langt nede etter datterens død. Hun har tidligere skrevet flere bøker om ulike kriminalsaker, med stor suksess. Når hun fatter interesse for drapet på Liv Hassel, blir det for henne også veien tilbake til et normalt liv. Med tanke på et mulig bokprosjekt begynner Helene å snakke med familie, venner, etterforskere samt gjerningsmannen og hans familie. Livs nærmeste familie er fortsatt sterkt preget av hendelsen. Livs far er en verdenskjent tegneserieskaper som nå skriver barnebøker, og mora er en like kjent fotograf som har lagt karrieren på hylla. Livs søster Mia som Helenes kontaktperson og fortrolige, er blitt ung mor og vellykket blogger.

Etter hvert som arbeidet med boka skrider fram, begynner Helene avdekke mange svakheter i politiets etterforskning den gangen, og hun begynner å tvile på om de virkelig fant den rette morderen. Flere av de involverte avslører hemmeligheter de aldri har fortalt før, og mulige hevnmotiv dukker opp.

Jørgen Brekke (f. 1968) bor i Horten og debuterte med «Nådens omkrets» i 2011. Boka ble en internasjonal suksess og siden da har Brekke gitt ut åtte krimbøker for voksne og tre ungdomsbøker. Ofte har bøkene hans handlingstråder tilbake til mysterier, koder og gåter i en fjern fortid. I denne boka prøver han seg på noe nytt, en psykologisk krim der intrigen er mindre vesentlig. I stedet utforsker forfatteren hva et drap gjør med nærmeste familie, med venner, gjerningsmannen og hans familie.

Han introduserer oss for en rekke interessante personer, og bygger opp handlingen som et puslespill med mange biter. Han legger ut diverse falske spor som driver leseren fra skanse til skanse, helt til siste slutt. Grepet med å bruke en true crime-forfatter som etterforsker, er originalt og fungerer bra. Spesielt når det røyner på for Helene Paus og hun må få hjelp av sin nabo, pensjonert høyesterettsadvokat Edvardsen.

Drapet på Liv og omstendighetene rundt det forutsetter en morder drevet av besettelser, manier og tvangstanker. Dette aspektet forsvinner litt blant alle de interessante personene og den kompliserte intrigen. Forfatteren er mer opptatt av hva og hvordan enn hvorfor, noe som er er klar svakhet i en psykologisk krim. Men alt i alt har Brekke nok en gang levert en solid krim med en velkonstruert intrige befolket med interessante personer.