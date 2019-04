Lykkelige Lazzaro

Originaltittel: Lazzaro felice. Sjanger: Drama. Nasjonalitet: Italia 2018. Regi og manus: Alice Rohrwacher. Skuespillere: Adriano Tardiolo, Nicoletta Braschi, Tommaso Ragno, Sergi López, Alba Rohrwacher. Lengde: 2 timer 7 min. Aldersgrense: 9 år.

I et grusomt og urettferdig italiensk klassesamfunn, i ikke så veldig fjern fortid, er unge Lazarro aller nederst på rangstigen. Til og med hans egne i det uopplyste fattigfolket han tilhører, utnytter og ignorerer ham. Han vet det bare ikke. Lazarro er den han er: undrende, naiv og engleaktig hjelpsom. Han er godheten selv, og tror derfor at alle andre også er gode. Derfor så lett å stemple ham som «enkel». Men er han det?

Arthaus

Storfamilien hans jobber i praksis som ubetalte slaver på en tobakksplantasje for en rik og kynisk baronesse, med en bortskjemt og dekadent sønn. Denne Tancredi oppdager også raskt at Lazarro er et nyttig bekjentskap, særlig når han vil arrangere sin egen kidnapping. Samtidig er han den eneste som noensinne stiller Lazarro et personlig spørsmål.

Vekker omsorgsgenet

Alice Rochwacher har her regissert og skrevet en film som fascinerer oss med en fantastisk hovedfigur, rørende spilt av Adriano Tardiolo. Kroppsspråket og hans store, åpne, blikk vekker omsorgsgenet vårt. Samtidig skildres et italiensk arbeidsliv der ting går fra galt til verre for de fattige og ufaglærte.

Det som først ser ut som en realistisk film, stilig filmet på 16 mm for litt kornet gammelmodighets skyld, utvikler seg gradvis til en magisk-realistisk fabel fylt med både poesi og samfunnskritikk. Uforutsigbarheten og kontrastene mellom tidsplan, uskjønn råhet i både liv og mennesker og den stadig mer lysende Lazarro, gir filmen en fascinerende originalitet. Rochwacher gir oss minimalt med informasjon om menneskene og miljøene, men akkurat nok til at vi drives videre.

Prisvinnner

Men når regissøren mot slutten faller for fristelsen til å smøre litt for tjukt på både i den magiske og den skitne realismen, blir fabelens logikk litt forstyrret. Hva vil hun egentlig si?

«Lykkelige Lazzaro» vant prisen for beste manus i Cannes i fjor, og ble kåret til beste film på Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar.