Piknik har sitt utspring på Trøndertun folkehøgskule i Melhus i Trøndelag, og tre singler inn i karrieren begynner de for alvor å bli lagt merke til.

«Pakke med posten» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Pakke med posten – Piknik

Sister Buddha – Belle & Sebastian

Waiting for a train – Pete Molinari

Spiderman – Ron Sexsmith

Daddy issues – Pip Blom

I need a teacher – Hiss Golden Messenger

Sober in Barcelona – Stanley Brinks and the Wave Pictures

Dark eyes – Hamish Anderson

Have mercy – Robert Randolph

Mint condition – Caroline Spence

Hercules – The Claim

What can I do – Rachel Sermanni

Calm down aka I should not be alone – Ezra Furman

Should I stay or should I go – Xenia Rubinos

Game of thrones – Los Straitjackets

Party – Ingenting

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.