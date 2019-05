Ukens anbefalte sanger

Arnar Thoroddsen kom fra Island til Stavanger som tiåring. Han begynte med hip hop under navnet Icy Arn og fikk god hjelp av det lokale miljøet. Nå har to veteraner derfra, Tore Arholm Tobiassen og Wayne Jenzki i Kriminell Kunst, fått ham med på sin nye singel.

«Snob» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Snob – Kriminell Kunst & Icy Arn

Hjerta mitt – Vamp

If you love me – Elvis Costello

Pink lemonade – Daddy Long Legs

Give at all away – Doug Seegers

Sunday mornings – The Confusions

Go where you wanna go – Jakob Dylan & Jade Castrinos

Love, love, love – Alan Power

Sean Connery – Allez Allez

Hold you now – Vampire Weekend

Hollow Jubilee – Johnathan Rice

Lost in time – Janne Hea

Oss to for alltid – Blest

Rip City – Rose City Band

Kastat bort allt – Vargen

Hotel Last Resort – Violent Femmes

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.