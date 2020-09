Rusmisbruket sendte ham ut av bandet. Nå prøver han alene

Første soloalbum fra den tidligere vokalisten i The Head and the Heart.

Josiah Johnson holdt på å gi opp karrieren, men nye sanger meldte seg. Foto: Sela Shiloni

Geir Flatøe Journalist

Josiah Johnson: «Every feeling on a loop» (Anti/Playground)

The Head and the Heart ble dannet i Seattle i 2009 og gjorde det bra med sine to første album. Under arbeidet med det tredje tok rusmisbruken overhånd for Josiah Johnson, den ene av bandets to frontfigurer. Han endte i rehab, men ble ikke bra nok til å jobbe videre i bandet etterpå.

De gikk videre med to plater til, mens Johnson nå forsøker seg med et soloalbum. Folkrock-bakgrunnen kan spores, men pakkes inn i myke strykere, friske blåsere og koring.

På den dynamiske åpningen «False alarms» fungerer dette fint, med en tekst det er lett å koble til gamlebandet og vennskapet med Jonathan Russell.

I lengden kan likevel oppskriften bli for mye av det gode, og han prøver noen andre løsninger underveis. Det lykkes han dårlig med. Sju minutter blir for mye for saktegående «Rise up», og «Hey kid» lider samme skjebne. Maskindrevne «Waiting on you» er bare plagsom.

Det er mye bra med Johnsons solodebut, men også mye som virker famlende.

Beste spor: «False alarms», «Nobody knows».