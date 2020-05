Se og hør Skambankt, Isah og Sløtface på Aftenbladet og Byas

KONSERTER: Det er klart for tre nye konserter på Aftenbladet og Byas. Skambankt er først ut fredag kveld, dobbel Spellemann-vinner Isah kommer neste uke, deretter blir det konsert med Sløtface.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Skambankt, her i en akustisk versjon. Foto: Kristian Jacobsen

Aftenbladet

Fredag kveld er det duket for tre timer lang sending med Skambankt. Etter en lang periode med mange akustiske konserter, og utgivelsen av albumet «1994», var bandet klare for en real rockekonsert igjen. Planen var å stå foran et utsolgt Folken. Men så kom koronakrisen og førte til store endriner. Som at fullskalakonserten skjer digitalt:

Helaften i Konserthuset

– Jeg gleder meg som en liten unge til å endelig kunne plugge i. Og dette er et konsept vi neppe kunne gjennomført hvis ikke hele samfunnet var i en helt spesiell situasjon, sier Winterstø Røthing.

Det blir virkelig en helaften i Zetlitz-salen i Konserthuset. Den første timen får publikum være med på forberedelsene, se forhåndsproduserte innslag og andre ting som oppvarming. Så blir det en timelang konsert før den tredje og siste timen blir et slags interaktivt Late Night-show, med artistkollega Olav Larsen som programleder.

Det hele starter kl. 20 - og strømmes altså på aftenbladet.no.

Isah neste uke

Onsdag 20, mai er det Isah sin tur. Den lokale stjernen skal sammen med Stavanger symfoniorkester spille live i Zetlitz. Konserten vil strømmes online - på Byas.

20-åringen fra Stavanger fikk nylig to spellemannpriser – i kategoriene urban og årets gjennombrudd.

Konserten strømmes på byas kl. 20.30.

Uken etter, onsdag 27. mai, er det Sløtface sin tur. Frontet av vokalist Haley Shea skal bandet gjennomføre en konsert som blir filmet. Når denne skal vises, er ennå ikke bestemt.

Konsertene er et resultat av samarbeid mellom Stavanger Konserthus, Folken, Tou og Sparebankstiftelsen SR bank.

– Jeg gleder meg som en liten unge til å endelig kunne plugge i. Og dette er et konsept vi neppe kunne gjennomført hvis ikke hele samfunnet var i en helt spesiell situasjon, sier Winterstø Røthing.

Det blir virkelig en helaften i Zetlitz-salen i Konserthuset. Den første timen får publikum være med på forberedelsene, se forhåndsproduserte innslag og andre ting som oppvarming. Så blir det en timelang konsert før den tredje og siste timen blir et slags interaktivt Late Night-show, med artistkollega Olav Larsen som programleder.

Det hele starter kl. 20 - og strømmes altså på aftenbladet.no.

Isah neste uke

Onsdag 20, mai er det Isah sin tur. Den lokale stjernen skal sammen med Stavanger symfoniorkester spille live i Zetlitz. Konserten vil strømmes online - på Byas.

20-åringen fra Stavanger fikk nylig to spellemannpriser – i kategoriene urban og årets gjennombrudd.

Konserten strømmes på byas kl. 20.30.

Uken etter, onsdag 27. mai, er det Sløtface sin tur. Frontet av vokalist Haley Shea skal bandet gjennomføre en konsert som blir filmet. Når denne skal vises, er ennå ikke bestemt.

Konsertene er et resultat av samarbeid mellom Stavanger Konserthus, Folken, Tou og Sparebankstiftelsen SR bank.