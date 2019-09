En forsvarstale for de barnløse

1 2 3 4 5 6

Linn Strømsborg. Aldri aldri aldri. Roman. 221 sider. Flamme forlag.

Man kan ikke bikke tretti og samtidig være i et forhold uten å bli spurt om hvilke barneplaner man har. Hva tenker dere om barn, har du hørt at den og den er gravid, er du redd for å ikke kunne bli det?

Hovedpersonen i Linn Strømsborgs nyeste roman «Aldri aldri aldri» er ferdig tenkt rundt temaet, hun vil ikke ha barn. I ungdomsårene trodde hun at dette kanskje ville endre seg med tiden, men det kjennes like tydelig nå som hun er halvveis ut i trevdeåra og har vært sammen med Philip i åtte år. Han har kjent til hennes premiss hele veien, men resten av omverdenen ser likevel ikke ut til å akseptere det helt.

Når det siste paret i vennekretsen erklærer at de venter barn, kjenner han likevel brått på en lengsel etter noe mer. Livet de to lever kjennes plutselig mangelfullt. De to kan ikke fortsette å være sammen uten at en av dem gir slipp på sitt ønske. Så hva nå?

Strømsborg trekker leseren inn i denne umuligheten, og med et nært og varmt språk kretser hun rundt familiens plass i våre liv. Det er et godt forsvar for den barnløse tilværelsen hun tegner opp: “Jeg er like redd for å bli ensom og ulykkelig, fanga i en familie med en mann som ikke lenger ser meg og barn som jeg gir og gir og gir alt jeg har til, uten å føle at jeg får noe tilbake, som jeg er for å bli ensom og ulykkelig aleine […]”. Den direkte formen gjør at vi kommer tett på. Både avgjørelsen og de andres tanker om temaet skildres med omsorg. Ønsket om barnløshet fremstår like sterkt som lengselen andre har etter barn, og spørsmålene som romanen reiser er kloke.

Leser man Strømsborg kronologisk ser en hvordan hennes romaner ligner hverandre, som om de følger samme hovedperson. Før lengta hun til Roskilde, deretter lengta hun til den problemfrie masterhverdagen, nå lengter hun til tida før alle fikk barn. Og Strømsborgs nostalgi er det lett å bli forført av. Romanene hennes er en hyllest til de gode vennskapene. Visst er hovedpersonen barnløs, men ensom er hun ikke. Hun har valgt det selv.