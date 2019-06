Fullsatt låve da Benedicte Palko kom hjem på besøk

1 2 3 4 5 6

Konsert, torsdag kveld. Benedikte Palko, klaver, Nicolas Dautricourt, fiolin, Salvador Bolón Edo, cello. Verk av Clara Schumann, Francis Poulenc og Arno Babadjanian. Sted: Kulturbruket, Bru.

Benedicte Palko, født og oppvokst i Stavanger, har siden 2002 hatt fast tilhold i en av Spanias vakreste byer, Sevilla. Der har den energiske og oppfinnsomme pianisten hatt sin egen kammermusikkfestival, Festival Turina. Til konserten på Bru hadde hun valgt et spennende program: Clara Schumanns klavertrio i g-moll; Poulencs sonate for fiolin og klaver og Babadjanians klavertrio i Fiss-dur.

At Clara Schumanns klavertrio var satt på programmet, var et ekstra poeng. Hun er født i 1819, har altså 200-års jubileum i år. Clara Wieck som hun het før hun som ung giftet seg med Robert Schumann, var en av sin tids største klavervirtuoser, noe som var anerkjent, særlig siden hun var et vidunderbarn, men også fordi hun, i motsetning til mange andre kvinner, greide å fortsette sin karriere etter den spektakulære tiden. At hun også var komponist, hadde samtiden det vanskeligere med å forstå. Men både Liszt, Mendelssohn og Chopin anerkjente hennes verker som betydelige.

Pål Christensen

Kan en kvinne ha komponert dette?

Klavertrioen ble i sin tid godt mottatt, men man stusset over at dette kunne være komponert av en kvinne. Trioen er nesten klassisistisk i sin klanglige likevekt og balanse. Motivene er tett på hverandre i de tre instrumentene, og hos Palko, Dautricourt og Bolón Edo slynget melodilinjene seg om hverandre, romantisk lengtende, men med en fast oppbygning og form. Og det strømmet faktisk varme ut av et ikke altfor klangskjønt flygel.

Poulenc sin fiolinsonate inneholder litt av hvert. Ikke for ingen ting fikk denne komponisten tilnavnet «munken og gategutten». Men man hører det allerede etter et par takter: «Aha, dette er Poulenc». Her er høyttravende partier og søtladne melodier om hverandre, brått skiftende karakterer, halvskjulte sitater også fra hans egne verk. Men iørefallende er så visst sonatens tre satser, iallfall når den spilles så briljant som tilfellet var på Bru.

Pål Christensen

Sjeldent fremført armensk verk

Babadjanian (endelsen -ian viser at han kommer fra Armenia) ble i sin tid rost av Sjostakovitsj som en «briljant klaverlærer», og vi kan høre at han til de grader er fortrolig med dette instrumentet. Men trioen, som Palko & Co skal ha all ære av at de gjorde oss kjent med, er et mesterverk nettopp fordi de tre instrumentene er så integrert. Tolkningen vi fikk demonstrerte klart og tydelig tettheten og intensiteten i verket, den indre spenningen og alle stenk av nasjonal koloritt som verket inneholder.

Låve-lokalet var fullsatt på Bru denne torsdagskvelden, applausen satt løst og ordføreren hilste med velvalgte ord kulturbrukets eiere og gratulerte med 10-års jubileet. Det var høyst fortjent!