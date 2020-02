Løftes høyt av gospelkoring og synther

Psykedelisk folkpop med friske innslag.

Det er gått 14 år siden forrige soloalbum fra Isobel Campbell. Foto: Cooking Vinyl

Geir Flatøe Journalist

Isobel Campbell: «There is no other» (Cooking Vinyl)

Isobel Campbells femte soloalbum er det friskeste hun har gjort siden hun forlot Belle and Sebastian. Heller ikke de tre albumene med Mark Lanegan nærmet seg den psykedeliske popen her. Hun har byttet ut Glasgow med Los Angeles, med sitt Laurel Canyon-slør. Forsinket av trøbbel med det forrige plateselskapet er dette hennes første soloalbum på 14 år, og hun åpner forsiktig med leirbål-låten «City of Angels». Pent, men nesten umerkelig slik hun holdt på under navnet Gentle Waves. Så kommer overraskelsen; en herlig synthversjon av Tom Pettys «Runnin’ down a dream». Deretter følger en rekke forsiktige sanger, før nydelige «The heart of it all» løfter hodet. Den følges av forførende indiepop og økende energi i «Hey world», begge sangene med en kledelig gospelkoring. De siste kuttene er også fine, men mangler fraspark. Ektemann og studiotekniker Chris Szczech er med, pluss musikere fra band som Teenage Fanclub og Soup Dragons.

Beste spor: «Hey world», «Runnin’ down a dream», «The heart of it all».