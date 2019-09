Ukens anbefalte sanger

Etter å ha spilt i flekkefjordbandet Mr. Jones, flyttet Arne Reidar Skage jr til Stavanger i 1987. Der ble han med i Blonde on Blonde og ulike husband. Han ble gitarist for Eriksen, og siden 1996 har han vært fast medlem av Reidar Larsen And The Storytellers.

Med seg har han trommis Terence Higgins fra Dirty Dozen Brass band, Steve Conn (Sonny Landreth) på trekkspill og Leslie Blackshear Smith på vokal. Albumet kommer på nyåret.

I mellomtiden får den New Orleans-gyngende debutsinglen «Gris gris» følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Der finner du også en liste med over hundre høstsanger, passende for årstiden.

Her er listen

Gris gris – Skage

Bear named Sue – Vanna Oh!

I wish I was Stephen Malkmus – Beabadoobe

Memorial – Devendra Banhart

Belly of the beast – Mandolin Orange

Love goo – Bull

Greyhound – Jeremy Ivey

Kind days – John Calvin Abney

Steh auf – Lindemann

Howlin’ at the moon – Caleb Caudle

Hold on (Keep your hand on the plow) – Trio Dallas

Bang bang – The Avett Brothers

Mardi Gras – One Eleven Heavy

Tenebrist – The Ballroom Thieves

Crossing the bar – Andrea von Kampen

7 million soldiers (acapella) – Lutan Fyah

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.