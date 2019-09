To som ikke må glemmes

1 2 3 4 5 6

Olemann: «Heimlaus» (Piren Pub)

Det har tatt lang tid å få denne platen anmeldt. Ikke fordi den ble borte i en skuff eller i en ulest mail, men fordi det tok Franc Ole «Olemann» Olsen halvannet år å manne seg opp til å høre om det var mulig å få en vurdering.

Styrket av sin første Tono-utbetaling på 9 kroner og 79 øre, godt salg av fysiske plater på Piren pub og et stadig påtrykk fra musikervenn Anders Bru, tok Olemann til slutt mot til seg og ringte.

Det kunne han godt gjort før. «Heimlaus» er mer enn en 65-åring som får lov å spille inn sangene sine. Mye mer enn en kuriøs solodebut.

Det spiller ingen rolle om opptakene gjort i stua til Inge «Bolten» Ullestad ikke tillater så mange finesser. «Heimlaus» er ekte vare. Sanger med en indre styrke. Melodiøse viser med noe å fortelle.

Jarle Aasland

Det meste er skrevet av Olemann selv, mens Gunnar Roalkvam, Ingvar Moe og Erling Jensen bidrar med hver sin tekst. I tillegg er «Gjørr dokker klar» Curtis Mayfields «People get ready» fra 1965, et år som hele «Heimlaus» kunne vært gitt ut i. Men den er hverken gammeldags eller retro, bare tidløs.

Selv om Olemann ble sjømann istedenfor musiker, er han et produkt av stavangerrocken. Der han han gode venner, og han slet ut barneskoene i Pedersgata. I dag bor han i Mosterhavn, et resultat av å være gift med søsteren til salige Kenneth Sivertsen.

Du skal kanskje ha levd litt for å sette pris på sanger som «Seil meg hjem», «Gjørr dokker klar» og «Ta meg med», men for noen av oss lyder det flott. Sterke «Du kom til rette» er i samme sjanger, skrevet til begravelsen til Kenneth Sivertsen.

Olemann er ikke en artist du vil oppleve på Utopia-festivalen. Visesangen hans passer bedre i en halvmørk sofakrok eller ved en sliten bardisk, eller på en 1. mai-konsert hvis du velger «Åbent vindu, stengde dør».

Han har en stemme akkurat passe herdet av livet. Platen er produsert av Anders Bru fra Stavangerensemblet, en mann som vet hvordan gitarer skal lyde.

Beste spor: «Heimlaus», «Snøklokker», «Kom å ver me meg», «Du kom til rette», «Ta meg med».

1 2 3 4 5 6

Ryfylke: «Notisbok» (West Audio)

På slutten av fjoråret ga Ryfylke ut sitt sjette album. Den planlagte releasekonserten ble avlyst på grunn av sykdom, og bandet lå lenge lavt. Nå er de i gang igjen.

De har gjennom årene vekslet på å bruke navnet Ryfylke Visegruppe eller bare Ryfylke. Gruppen ga ut sitt første album i 1981, og i dag teller de Bjørn Aslaksen, Holger Austvoll, Stein Endresen, Reidar Olsen, Tommi Haukland og Anita Nymann Tønnessen.

Sistnevnte fylte tomrommet som oppsto da Rønnaug Foss Alsvik forlot Ryfylke, og hun synger her på 10 av 11 kutt. Det inkluderer en nyinnspilling av «Fysste morningen», en sang som Rønnaug spilte inn på en soloutgivelse i 1990 og som nærmest ble en signaturlåt for henne.

Christine Nymann

Den er skrevet av Aslaksen, som lenge har hatt et ønske om å ta sangen fra pop og inn i viseverdenen. Det klarer de fint.

Albumet teller alt fra sanger som er blitt liggende, til nyskrevne viser. De fleste er signert Aslaksen, men også Bjørn Vige rakk å bidra før han forlot gruppen.

Tønnessen har en flott stemme, men Ryfylke er alltid best når kontrastene gis plass. Det skjer på «Ei lidå gule notisbog» der Austvoll synger om den gang ungene noterte bilnummer i notisbøker. Herlig nostalgi, inspirert av en gammel notisbok Aslaksen kom over.

«Novembersang» ble brukt av Løgnaslaget der Aslaksen var med. Grethe Kausland ønsket i sin tid å spille den inn, men rakk det ikke før hun ble syk. Nå får den plass i Ryfylke-repertoaret.

Det er 40 år siden Ryfylke for første gang opptrådte med gamle ryfylkesanger i gymnastikksalen på Tau skole. Det bør markeres.

Beste spor: «Morgensolå», «Ei lidå gule notisbok», «Fysste morningen».

Det finnes sikkert mange sammentreff hvis man ser på Olemann og Ryfylke, men ett av dem er bandet Barock der Olemann-produsent Anders Bru og Ryfylkes Bjørn Aslaksen, Reidar Olsen og Tommi Haukland alle var med.

For tre år siden kom bandets eneste plate, «Bare en blåveis» fra 1976, for første gang ut på cd da Haukland valgte å markere 60-årsdagen sin med konsert og platesalg til inntekt for barnehjem i Bolivia.