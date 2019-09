Teaterstykket «Åpenbaringen» ser nærmere på hva tro har å si i dagens samfunn.

– Du kan ikke mene at jeg skal tro på dette, sier en kone til sin mann.

Mannen hennes har fått en åpenbaring: Han skal gi all sin kjærlighet til en tiggerkvinne, for å redde menneskeheten fra undergang. Det er ikke utroskap, fordi Gud med stor G har bedt ham om det.

Slik starter det hele.

Jarle Aasland

Håper i fellesskapet

I stykket møter vi fire mennesker som leter etter mening. Alle finner det i Gud, som også snakker direkte til dem. Beskjedene de får er derimot ikke alltid positive og oppbyggende. Som skuespiller Cato Skimten Storengen sier:

– Det blir sinnssyke tilstander.

– Håpet ligger i rommet, sier regissør Mari Vatne Kjeldstadli.

Stykket skal spilles i Teaterhallen på Rogaland Teater, premieren er torsdag. Alle fire veggene er dekket av stoler. Publikum skal sitte rundt skuespillerne, og skuespillerne skal sitte med publikum. Håpet ligger altså i fellesskapet.

Før, da tippoldemødrene våre levde, var Norge for det meste samlet rundt én religion. Det førte til fellesskap. I dag er samfunnet mer sekulært.

– Religion spiller en stor rolle i verden, selv om færre tror, mener regissør Mari Vatne Kjeldstadli, og refererer til konflikter i verden i dag.

Kjeldstadli håper forestillingen vil få folk til å skjønne at man kan være sammen, tross uenigheter og ulik tro.

– Jeg vil at de skal tenke at det er mulig, og at de ikke gjør som dem i stykket, sier hun og ler.

For figurene i stykket er ikke alltid like snille med sine medborgere.

– Du har altså fått en åpenbaring gjennom en engel? I midtlivskrisa på sofaen? Du og dine rødvin-tenner og ostepop-fingre, spør kona mannen sin.

– Ja, svarer han.

Kona legger hendene mot pannen. Er han frelst eller sinnssyk?

Fakta: Åpenbaringen – Menneskets omgang med livet Åpenbaringen hadde urpremiere på Dramaten i Stockholm i 2017. Dramatiker Mattias Andersson hadde selv regien. I vår ble stykket spilt på Det norske teater i Oslo og nå står Teaterhallen og Rogaland Teater for tur. Av: Mattias Andersson.

Mattias Andersson. Regissør: Mari Vatne Kjeldstadli.

Mari Vatne Kjeldstadli. Oversatt av: Arne Lygre.

Arne Lygre. Scenograf og kostymedesigner: Sven Haraldsson.

Sven Haraldsson. Komponist: Ingvild Langgård.

Ingvild Langgård. Lysdesigner: Trygve Andersen.

Trygve Andersen. Medvirkende: Cato Skimten Storengen, Eili Harboe, Ragnhild Arnestad Mønness, Mari Strand Ferstad, Svein Solenes, Espen Hana og Kasper Skovli Botnen. Stykket har premiere 5. september klokken 19:00 i Teaterhallen på Rogaland Teater.

Jarle Aasland

– Ekkelt relevant

I stykket blir fire historier presentert, mot slutten flettes disse inn i hverandre, og personene havner i samme rom.

En av historiene handler om en 17-åring som får et kall fra Gud om å utføre en terrorhandling. 17-åringen spilles av Eili Harboe, kjent fra blant annet Thelma.

Skuespillerne returnerte til øving rett etter terrorangrepet på moskeen i Bærum.

– Da ble stykket ekkelt relevant. Man skjønner da hvor sårbare folk er, og hvor viktig det er å føle tilhørighet, sier Kjeldstadli.

Stykket ble skrevet av Mattias Andersson og hadde urpremiere i 2017. Også da var handlingen aktuell. Terrorangrep utført av ensomme mennesker, på jakt etter tilhørighet, er ikke uvanlig.

Ragnhild Arnestad Mønness spiller den oppgitte konen til Cato Skimten Storengens figur. Hun mener stykket er evig aktuelt.

– Kan du kjenne deg igjen i stykket?

– Jeg kan kjenne meg igjen i den ensomme vandringen etter tilhørighet. Alle er på leting etter tro og tvil for å finne en dypere mening med livet, sier hun.

I stykket prøver hun å dra ektemannen ned på jorden igjen, men hun vil ikke røpe hvordan det hele ender. Både Arnestad Mønness og Skimten Storengen håper stykket vil røske opp i publikums syn på tro, tilhørighet og tvil.

– Litt åndelig ettertanke, sier Skimten Storengen.