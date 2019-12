Ja da, sånn skal krimromaner skrives!

1 2 3 4 5 6

Arnaldur Indridason: Mørket vet. Oversatt av Silje Beite Løken. Cappelen Damm.

I over 20 år har Arnaldur Indridason vært islands fremste krimforfatter, men jeg må medgi at jeg ikke har lest ham før nå. Det angrer jeg på, for «Mørket vet» er en strålende krimhistorie der alt klaffer: Gåten er god, oppklaringen fin, personene fascinerende, framdriften rutinert og språket presist.

Fortellingen starter med at tyske breturister finner et lik som åpenbart har vært frosset fast i isen i mange år. Det blir snart klart at mannen ble meldt savnet for mange år siden, og både politi og rykteflom pekte den gang ut en gjerningsmann. Men han ble ikke dømt, blant annet fordi det ikke ble bevist en forbrytelse – liket ble jo ikke funnet før nå.

Dermed rulles alt opp igjen, og en pensjonert etterforsker hentes motvillig inn for å finne svarene på gamle og nye spørsmål om saken som altså er et drap.

Originalt?

Kanskje ikke. Vi har alle lest historier om gamle forbrytelser, om fortidens skygger som ligger tungt over både kriminelle og lovlydige, om skjulte hemmeligheter, om tverre etterforskere og vitner som dukker opp mange år for seint.

Der er altså ikke nyskapende, dette, men håndtverket er så godt utført at det er en fryd. Indridason håndterer materialet sitt med mesterskap, han skriver godt, og han skaper skikkelser vi tror på. Dessuten er han stram: Der mange av hans kolleger pøser på med ord og skildringer som ikke fører noe steds hen, er Indridason kort og konsis – han gir oss det vi trenger, han tegner folk slik at vi blir kjent med dem, og når siste side er lest skulle vi gjerne hatt mer.