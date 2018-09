– En gave til byens musikere

3. oktober står Morten Abel, Cloroform og Haley Shea (Sløtface) på scenen når Maskinhallen på Tou gjenåpnes. Da har det gått et år siden de stengte og startet arbeidet med å oppgradere salen. Å pusse opp Tou har vært en liten kamp mellom bevaring og fornying, mellom følelser og fornuft og mellom behovet for nyt og respekten for gammelt. Huset er stappfullt av industrihistorie, av gammel murstein, bryggerirør, gamle fliser og spor etter både ølproduksjon, konserter og festivaler. Bygningsmassen har definitivt hatt særpreg, og det ville Per Arne Alstad, daglig leder ved Tou Scene, ta vare på - så langt det gikk.

– Her har funksjonalitet, HMS, kostnader, estetikk og nostalgi utkjempa noen kamper. Resultatet er en rekke kompromisser. Det er ikke til å unngå, men vi har tatt vare på veldig mye av det gamle, sier han, og peker mot pipa som står på scenekanten i Maskinhallen.

– Den måte vi ta vare på. Flunka nytt ventilasjonsanlegg, eldgammel pipe.

Et annet eksempel er rørinstallasjonene i taket, spor fra bryggeritiden, som sto igjen i Maskinhallen. Disse rørene er saget av og sveist på igjen for å flytte dem høyere opp.

– Det er sånne ting som gjør Tou til Tou. Noe har vi måttet ta bort fordi det er HMS-umulig å ha det stående. Noe er fjernet for å gi plass til nye ting, nye rom og nye løsninger som er helt nødvendige. Men så langt det har latt seg gjøre har vi tatt vare på det gamle, sier Alstad.

Større og bedre

Fasaden på Tou-komplekset er vernet. Der kan de ikke gjøre store forandringer uten godkjenning. Innsiden er ikke vernet, så i teorien kunne de kjørt på med nyblanda betong, hvit maling og tonnevis med sparkel. det har de ikke gjort.

– Vi har hatt noen små kamper med enkelte faggrupper. Det hadde selvfølgelig vært enklere å bare fjerne alt det gamle, men det ville vi absolutt ikke gjøre. Tou skal ikke se ut som et nytt kontorbygg. Det er sjel og sjarm i veggene her, sier Alstad.

Kort fortalt har konsertsalen Maskinhallen fått ny scene, ny bar, ny ventilasjon, backstage-område og tekniske rom. Det gamle lappeteppet av midlertidige løsninger er borte, publikumskapasiteten er økt til 360 og akustikken skal bli mye bedre.

– Vi hadde tilfeller der det løsnet ting i taket under konserter her. De lengste i publikum kunne stange i rør i taket og komforten til publikum var ikke all verdens. Det var sjarmerende og stilig, men i lengden kunne vi ikke ha det sånn. Nå har vi helt andre muligheter her, sier Alstad.

Nye øvingslokaler

På baksiden av Maskinhallen bygges det som skal bli øvingslokaler til musikere i distriktet. Her er all den gamle bygningsmassen revet. Tre etasjer med til sammen 18 øvingsrom, studio, liverom og felleslokaler skal åpnes i februar 2019. I motsetning til resten av huset er dette helt nytt.

Øvingsfellesskapets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested. Byggingen er kommet så langt at interesserte musikere nå kan søke om plass i det som har fått navnet Tou Lyd.

Hele dette byggetrinnet på Tou, øvingsrommene og Maskinhallen, koster 110 millioner kroner. Det gjenstår fremdeles en god del bygningsmasse som skal ordnes, men Alstad er sikker på at øvingslokalene og Maskinhallen er et sjumilssteg, særlig for musikkbransjen.

– Øvingshuset blir i praksis arbeidsplassen til 150 musikere. På samme måte som atelierhuset var en gave til kunstnerne, vil dette være en gave til byens musikere.

