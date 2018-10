– Hvis Joshua French hadde hatt noe som helst begrep om hva ordet «anstendighet» betyr, burde han sittet helt stille i båten

Mandag startet drapsdømte Joshua French sin foredragsturné i Nøtterøy kulturhus. I desember holder han samme foredrag i Stavanger.

Det kunne han godt latt være med, synes forhenværende generalsekretær i Norsk folkehjelp og tidligere Afrika-korrespondent i NRK, Halle Jørn Hanssen.

Tror French vil tjene en million

I et innlegg i Dagsavisen anslår han blant annet at French vil kunne tjene minst en million kroner før jul på turneen.

– Jeg synes dette er sterkt kritikkverdig, og turneen burde aldri ha funnet sted, sier Hanssen til Aftenbladet.

Georgsen, Tone

Foredraget omtales blant annet på denne måten av eventbyrået Atikko:

« «Kongo saken» går inn i historien som en av de mest spennende sanne thrillerne som har skjedd i moderne norsk historie, med stadige vendinger og dramatikk. Det er en historie om overlevelse og motgang under ekstreme forhold og hva som gjør at mennesket overlever selv i de mest håpløse situasjoner.»

Videre heter det at French skal dele «sin historie og sine erfaringer om krisehåndtering og motivasjon og om menneskets overlevelse i et av verdens farligste land. Joshua tar deg med på en utrolig spennende reise i sitt foredrag.»

– Åpenbart at han har brutt loven

Historien om denne reisen beskrives på en ganske annen måte av Hanssen.

– Mitt utgangspunkt er at Joshua French og hans tidligere medsammensvorne etter mine informasjoner måtte forlate Telemarksbataljonen fordi de ble ansett som uskikkede som norske soldater. Deretter dro de til Afrika og markedsførte seg som leiesoldater. De oppholdt seg mye i Kampala i Uganda, og deltok ifølge mine kilder i våpensmugling i området. Det er helt åpenbart at de krenket Ugandas lover og Kongos lover, uavhengig av om de er skyldige i det de ble dømt for eller ikke. De har tatt på seg oppdrag som har vært i strid med lovene i alle de afrikanske landene de har oppholdt seg i, og representerer dermed en rekke kriminelle aktiviteter, sier Hanssen.

– Framstilt som folkehelt

På denne bakgrunnen synes han det er vanskelig å forstå hvorfor Utenriksdepartementet behandlet saken slik de gjorde.

– Så får vi denne situasjonen hvor regjeringen Solberg, i motsetning til hva som er vanlig praksis i Utenriksdepartementet når norske borgere er dømt i andre land, mobiliserer et stort diplomatisk apparat for å få de to dømte hjem. Jeg presiserer at jeg ikke vet om de er skyldige eller ikke skyldige i drapsanklagene, og jeg er imot dødsstraff. Men de brakte French hjem som en folkehelt. Statsministeren kalte inn til pressekonferanse på selveste 17. mai for å fortelle at de hadde fått Joshua French satt fri. Det betyr, slik jeg ser det, at regjeringen stiller seg bak et synspunkt om at French og Moland er uskyldige. Man kan jo ikke kalle inn til en pressekonferanse på denne måten hvis man ikke mener det. Dette mener jeg er et politisk overtramp av historiske dimensjoner, sier Hanssen.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Kritisk til det kommersielle aspektet

Han mener at French aldri burde ha lagt ut på foredragsturné.

– Nå skal altså innbyggere over det ganske land få høre om hvem han er og hva han har gjort, utelukkende ifølge ham selv. Hvis Joshua French hadde hatt noe som helst begrep om hva ordet «anstendighet» betyr, burde han sittet helt stille i båten, vært en stille mann og gjort samfunnsnyttig arbeid. Men han eier åpenbart ikke skam. Jeg har stor fortståelse for at moren hans har kjempet for å få ham ut av fangenskap. Nå skriver hun imidlertid bok sammen med ham, som skal utgis på et foreløpig hemmelig tidspunkt og hemmelig forlag. Det er et kommersielt aspekt ved dette som jeg finner sterkt kritikkverdig. Jeg mener også at det er feil å lage film om saken.

– Men er det ikke naturlig at kulturen behandler saker som har fått stor oppmerksomhet i offentligheten?

– Jeg synes absolutt at man bør bruke ressurser på å fortelle om Afrika, det burde man gjøre, men det finnes 1000 andre historier man heller burde fortelle.

– Konserthusdirektøren i Stavanger ønsker ikke å sensurere og slipper derfor til French. Er du uenig i avgjørelsen?

– Foredrag som dette kan forsvares ut fra et ytringsfrihetsprinsipp, som jeg er en stor forsvarer av. Men samtidig synes jeg ikke kulturhusene skal fritas fra en verdivurdering når de leier ut. At det selges så mange billetter til denne turneen kan jeg ikke tolke som annet enn at det støttes av en understrøm av ubevisst rasisme, sier Hanssen.

French vil ikke snakke med pressen

Christensen, Marte / NTB scanpix

Joshua French sier via turnéarrangør Atikko at han ikke ønsker å kommentere saken. Leder Kristian Jakobsen i Atikko ønsker heller ikke å kommentere Hanssens utspill, men ønsker å korrigere opplysningene som Aftenbladet og andre medier har brakt, om at det ikke finnes pressebilletter til foredragene.

– Vi har foto- og videoforbud, men journalister er velkomne til å kjøpe billetter på lik linje med alle andre.

– Det vanlige er jo å legge av billetter til pressen. Hvorfor gjør dere ikke det?

– Det er bestemt via Joshua selv, advokaten hans og oss. Det skyldes at dette er et foredrag for publikum generelt, men alle er fri til å kjøpe billett. Det er heller ikke riktig at det ikke åpnes for spørsmål fra salen. Disse sendes inn via et mentometersystem, og så velges det ut noen spørsmål han svarer på.

– Dere siler spørsmålene, med andre ord.

– Ja, det kan du si. Vi tar med et utvalg, av både positive og negative, etter hvor mye tid som er igjen på slutten av foredraget, sier Jakobsen.

Han sier videre at French ikke ønsker å gjøre noen intervjuer i forbindelse med turneen.

– Dette er hans mulighet til å fortelle sin historie uten filtrering av media. Det er første gang han selv har regien. Det handler om å la en person som har vært utsatt for et enormt mediepress få fortelle sin historie uten at den blir tillagt noen feil vridning.

– Har du noen etiske betenkeligheter med å arrangere en foredragsturné med en person som er dømt for drap?

– Absolutt ikke. Han ble dømt i Kongo, og det er ingen andre land enn Kongo som anerkjenner disse dommene. Han er en fri mann i resten av verden, sier Jakobsen.

UD: – French-saken er svært spesiell

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Aftenbladet har kontaktet Utenriksdepartementet for å få svar på hva de synes om følgende påstander fra Halle Jørn Hanssen:

At regjeringen mottok French som en folkehelt.

At departementet ikke handlet i tråd med vanlig praksis i denne saken.

At regjeringen stiller seg bak et synspunkt om at Moland og French er uskyldige.

At håndteringen av saken er et politisk overtramp av historiske dimensjoner.

Ingen fra departementet har hatt anledning til å bli intervjuet på telefon, men pressetalsperson Siri R. Svendsen skriver dette i en e-post:

« Når en norsk borger blir fengslet i utlandet vil utenrikstjenesten gi saken høy prioritet og arbeide for at vedkommendes rettssikkerhet ivaretas. Utenrikstjenesten tar ikke stilling til skyldspørsmål, men tilbyr konsulær bistand uavhengig av dette, og innenfor rammene som er trukket opp i stortingsmeldingen om bistand til nordmenn i utlandet.

French-saken er svært spesiell, og den bistanden som ble gitt reflekterte dette. Joshua French var den eneste norske borger som satt fengslet i utlandet, med en rettskraftig dødsdom mot seg. I tillegg ble norske myndigheter fra starten trukket inn i selve rettssaken, og senere i dommen. Soningsforholdene i DR Kongo var svært krevende og påkjenningene ved langvarig soning under vanskelige forhold gjorde at den humanitære situasjonen for French var vanskelig over lang tid.

I saker der norske borgere blir idømt dødsstraff, vil norske myndigheter anmode om at straffen ikke blir iverksatt. Dette er i tråd med norske myndigheters globale engasjement i arbeidet mot dødsstraff. Slike saker vil kreve særlig aktiv oppfølging fra stasjonen og skal gis høy prioritet. »