Polarprisen er på 1 million svenske kroner og deles årlig ut til to mottakere. Svenskekongen står for overrekkelsen 14. juni i Stockholm.

Juryen sammenligner Metallica med Richard Wagner og Pjotr Tsjajkovskij i sin begrunnelse.

– Ikke siden Wagners følelsesstormer og Tsjajkovskijs kanoner har noen skapt musikk som har vært så fysisk og rasende, men samtidig tilgjengelig, skriver juryen.

Hittil har over 90 prosent av mottakerne av Polarprisen kommet fra Europa eller Nord-Amerika. Men årets andre polarpris går til afghanske ANIM, som ble grunnlagt av Ahmad Sarmast i Kabul i 2008. Instituttet tilbyr i dag musikkutdannelse til flere hundre unge mennesker.

– Vi er av den oppfatning at våre to prismottakere, selv om de kommer fra to svært kontrastfylte verdener, illustrerer Polarprisens oppgave, som er å ære musikere og musikkorganisasjoner hvis arbeid har bidratt til å endre folks liv, sier Polarprisens administrerende direktør Marie Ledin.

Musikk var forbudt

– Metallica er elsket og blir sett opp til av millioner av hardrock-fans verden rundt. Sarmast og musikkinstituttet har arbeidet for å gjenopprette gleden og kraften som musikk har i barns liv, sier Ledin.

Under Taliban-styret fra 1996 til 2001 var musikk forbudt i Afghanistan.

– Den som spilte musikk risikerte å få hogget av hendene sine, men selv ikke på denne måten lyktes talibanerne med å hindre afghanerne i å spille, sier Sarmast. Han sier han er «svært glad, beæret og privilegert» over å vinne prisen.

Han var selv på flukt fra krigen og dro tilbake til hjemlandet i 2008. I Kabul bygget han opp instituttet. I 2014 ble for øvrig instituttet rammet av et terrorangrep under en fremstilling som handlet om nettopp en selvmordsbomber.

ANIM underviser både i afghansk og vestlig musikk og har bidratt til opprettelsen av Afghanistans første kvinnelige orkester, som i fjor sto på scenen under Verdens økonomiske forums møte i Davos i Sveits.

Skrev hardrock-historie

Metallica har stått på scenen siden 1982. Fra den spede begynnelsen har bandet blitt et av verdens mestselgende. Metallica ga ut sitt tiende og foreløpig siste album i 2016.

Trommeslager Lars Ulrich, som er født i Danmark, er beæret over å ha fått Polarprisen.

– Dette plasserer oss i fremragende selskap. Det er en flott bekreftelse på alt som Metallica har gjort de siste 35 årene. Samtidig føles det som om vi er inne i vår beste periode med mange gode år foran oss, sier Ulrich.

– Både jeg og Metallica er takknemlig for at dette nå blir del av vår arv, vår historie, sier vokalist og gitarist James Hetfield.

Ika Johannesson, kulturjournalist og metalekspert, sier at kunngjøringen onsdag var uventet.

– Som alle hardrockere dyrker jeg Metallica, og bandet har vært svært viktig for utviklingen av metal og ekstrem metal. De har vært svært flinke til å bringe en ekstrem undersjanger, som trash metal var på 1980-tallet, og gjøre den kommersielt fremgangsrik, sier hun.