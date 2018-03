Neverdal vant tegneseriepris

Neverdahl er født i 1993. og er kanskje mest kjent for Gele og andre stripeserier som har vært på trykk blant annet i Dagbladet, VG, Pondus og Nemi. Hun er også Norges mest internasjonalt delte serieskaper – webserien Like an artist er i dag delt langt over en million ganger. Som femtenåring kom hun på tredjeplass i Dagbladets tegneseriekonkurranse, og to år senere la hun ut nettserien Like an artist, som gikk sin seiersgang på internett, og ble trukket frem som et eksempel på god fortellerkunst av Scott McCloud da han gjestet Oslo Comic Expo i 2013. Siden den gang har Neverdahl produsert tegneserier. I 2013 kom boka Moskva som hun lagde sammen med Øystein Runde, etter at de i mai samme år var offisielle gjester på Russlands største tegneseriefestival.