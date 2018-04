«Vi er bekymret for den problematiske trenden av uansvarlige, ensidige nyhetshistorier som rammer landet vårt som en landeplage.»

Slik lyder en av setningene i manuset om «fake news» som en rekke lokale TV-stasjoner eid av Sinclair Broadcast Group ble pålagt å spille inn og sende, skriver amerikanske medier.

CNN omtalte den planlagte opplesingen allerede 7. mars, men det var først for rundt to uker siden at det oppleste manuset begynte å sendes på amerikanske lokal-TV, ifølge avisen Seattle Post-Intelligencer.

De siste dagene har flere og flere nyhetsstasjoner eid av Sinclair lest opp den samme teksten, skriver avisen, som har gjengitt manuset den lokale TV-stasjonen i Seattle, KOMO-TV, ble pålagt å sende.

«Uheldigvis bruker noen personer i mediene sine plattformer til å fremme sin egne personlige partiskhet og agenda for å kontrollere akkurat hva folk tenker. Dette er ekstremt farlig for vårt demokrati.» står det i manuset Seattle Post-Intelligencer gjengir.

– Det som er høyst urovekkende med manuskriptet som ble sendt ut, er at de går løs på de seriøse mediene sitt forsøk på å drive kritisk, uavhengig journalistikk under Trump-administrasjonen, sier Sven Egil Omdal, mediekommentator i Stavanger Aftenblad.

Sett av millioner

Det var da nettstedet Deadspin satte sammen klipp fra ulike TV-kanaler, som viser at nyhetsankrene sier det samme, at oppmerksomheten rundt saken for alvor skjøt fart.

Videoen i en twitter-melding fra Deadspin om saken er sett over 6 millioner ganger:

How America's largest local TV owner turned its news anchors into soldiers in Trump's war on the media: https://t.co/iLVtKRQycL pic.twitter.com/dMdSGellH3 — Deadspin (@Deadspin) March 31, 2018

En Youtube-video som også viser nyhetssankernes identiske opplesinger er nå sett av over to millioner mennesker.

Eier flest TV-stasjoner

Sinclair Broadcast Group er den største eieren av amerikanske TV-stasjoner med sine 173 stasjoner, men kan bli enda større.

Medieselskapet venter på statlig godkjennelse av det planagte oppkjøpet av Tribune Media, som eier 42 TV-stasjoner. Dersom kjøpet blir godkjent, vil Sinclair gjennom sine kanaler nå ut til minst 70 prosent av amerikanske TV-seere, skriver LA Times.

Omdal påpeker at lokal-TV er den viktigste informasjonskilden til folk flest i USA.

– Sinclair er i ferd med å bygge et mye større nettverk av lokale TV-stasjoner enn det som var lov tidligere. Det er et nettverk av politiserte TV-stasjoner som under tidligere administrasjoner ikke har vært lovlig og vært regulert. Nå har det amerikanske offentlig kommunikasjonsorganet FCC gjort det lovlig under Trump-administrasjonen, sier han.

Ansatte reagerer

Ifølge CNN skal ansatte ved flere av TV-stasjonene ha reagert på at de ble pålagt å lese opp manuset om falske nyheter og det skal ha skapt uro i mange redaksjoner.

– På TV-stasjonen min var alle ukomfortable med å måtte gjøre dette, sa et nyhetsanker til kanalen, som av frykt for å miste jobben ønsket å være anonym.

En produsent skal ha nektet å sende promoen, men det er ukjent om noen av TV-kanalene som ble pålagt å sende den, har latt være å gjøre det.

Ifølge Seattle Post-Intelligencer har Sinclair en velkjent praksis for å pålegge TV-stasjoner å sende enkelte innslag, blant annet segmenter med konservative kommentatorer.

Postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og USA-kjenner Hilmar Mjelde mener «fake news»-promoen skiller seg ut.

– Forskning viser at det blir mer vanlig i USA med aktivistiske reportere som skal sette ting i kontekst for publikum. Men dette fremstår som den type politiske utspill man får servert fra kommentatorer og «talking heads», ikke nyhetsankre. Dette høres ut som noe Trump-rådgiver Sean Hannity på Fox News kunne ha sagt, sier Mjelde.

Sven Egil Omdal sier at en lignende situasjon er utenkelig i norsk sammenheng.

– Eierne av mediene har mye større innflytelse på innholdet i USA enn i Norge, sier han.

Komiker og programleder John Oliver viet en episode til Sinclair Broadcast Group på sitt program i fjor. Se segmentet her (ekstern lenke).

– Eierne er Trump-tilhengere

Sinclair-gruppen har en tydelig konservativ politisk profil. Ledelsens tette bånd til Trump-administrasjonen har gjentatte ganger blitt kritisert i amerikanske medier.

– De får en del kritikk for å være høyrevridd, selv om de beskriver seg som sentrumsorientert. Generelt er TV-nettverk forsiktige med å være åpenlyst politiske, i frykt for å miste seere. Men Sinclair-eksemplene som har fremkommet fremstår som klare eksempler på pro-Trump partiskhet, sier Hilmar Mjelde.

The New York Times beskriver medieselskapet som en «konservativ gigant» som siden Bush-presidentskapet har brukt sine 173 stasjoner til å «fremme en i hovedsak høyrevridd agenda».

The Guardian eiker på at Smith-familien, som eier Sinclair, i mange år har donert penger til det republikanske partiet.

En analyse Washington Post gjorde av selskapets dekning av presidentvalget i 2016, viste at Sinclairs TV-stasjoner i uvanlig stor grad favoriserte Donald Trump og rettet negativ omtale mot motkandidat Hillary Clintont.

– Vi vet det finnes enkeltforbindelser mellom Sinclar og republikanere, som at den tidligere Trump-talspersonen Boris Epsteyn er politisk kommentator i Sinclair, sier Mjelde.

Bekymret for falske nyheter

Scott Livingston, visepresident for nyheter i Sinclair Media Group, sier til The Baltimore Sun at målet med den oppleste meldingen var å gjenta Sinclairs forpliktelse til å rapportere fakta.

– Sakene vi referer til i promoen, er de falske historiene, som for eksempel «Paven støtter Trump», som raskt spredte seg på sosiale medier og førte til en feilinformert offentlighet, sier Livingston.

– Vi fokuserer på faktabasert journalistikk. Det er vår forpliktelse til lokalmiljøene våre. Det er målet med disse annonseringene: å gjenta vår forpliktelse om å rapportere fakta i jakten på sannheten.

Les hele manuset til den lokale TV-stasjonen i Seattle, KOMO-TV, her:

Falt på pressefrihetsmåling

Flere amerikanske medier påpeker hvor likt budskapet i manuset er Trumps retorikk og ordlyd.

«Det resonnerer med et president Trumps favoritt-temaer: Ideen om at nyhetene alltid er partisk», skriver nyhetsnettstedet Business Insider.

USA falt i 2017 ned til 43. plass på World Press Freedom Index, som måler pressefriheten i ulike land, fra 41. plass året før. Det er totalt 180 land på listen.

– Grunnen til at de scorer så lavt, er kommersiell ufrihet. Pressefriheten står i utgangspunktet svært sterkt i grunnloven i USA, men mediene styres vel så mye gjennom kommersielle kanaler som gjennom offentlig politikk. Dette er et veldig godt eksempel på at mediene i USA er ufrie i forholdet til sine eiere og kommersielle interesser, sier Sven Egil Omdal.