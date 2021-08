Ondskap i det godes tjeneste

De danske stjernejournalistene Line Holm og Stine Bolther, som begge har skrevet sakprosa tidligere, legger lista høyt i sin førte kriminalroman.

Marit Egaas Stavanger

Line Holm og Stine Bolther: Til barnets beste. Krim. 486 s. Oversatt av Jan Chr. Næss. Gyldendal.

For ikke lenge siden ble det funnet av lik av 215 barn ved en skole for urfolk i Canada. Nok et eksempel på urett begått mot barn av urfolk. Lignende historier finnes i mange land; i Norge ble samer sendt på internatskoler for å bli norske, og den danske stat tvangsflyttet grønlandske barn for å danifisere dem. Alt ble gjort i beste mening, men i praksis ble det ondskap i det godes tjeneste. Er det likevel mulig at slike forsøk kan komme på moten igjen, til barnets beste?

Boken begynner med at den profilerte og omstridte generalsekretæren i Røde Kors, Georg Schmidt, blir drept på åpen gate i København. Liket er skamfert og korsfestet og det hele minner om en bibelsk henrettelse. Schmidt var jøde, og mange frykter at drapet henger sammen med fremmedfrykt og voksende antisemittisme. Etterforskerne Mikael Dirk og Fredrik Dahlen får mye å bryne seg på i en sak med få tekniske spor, ingen opplagte mistenkte, formidabelt medietrykk og sterkt politisk press. Sakens politiske aspekt trappes ytterligere opp når statsministeren og 27 folketingsrepresentanter mottar drapstrusler.

Samtidig forbereder historikeren Maria Just en utstilling på Politimuséet om uløste drapssaker. I mappa til et dobbeltdrap fra 1968 finner hun spor som knytter denne saken til drapet av Schmidt, og det samme gjelder en uoppklart sak fra Grønland i 1977. Men kan tre drap med 52 års mellomrom og en avstand på 3500 kilometer ha samme gjerningsmann?

De danske stjernejournalistene Line Holm og Stine Bolther, som begge har skrevet sakprosa tidligere, legger lista høyt i sin førte kriminalroman. De går rett inn i dagens politiske situasjon med et Danmark som er mindre gjestfritt enn før, og der høyreekstreme grupperinger vokser. Det politiske spillet beskrives som rått og kynisk med en maktglad statsminister i spissen. Forfatterne har også et godt grep om det praktisk politiarbeidet og makkerparet Dirk og Dahlen er solide, men nokså tradisjonelle.

Arbeid med gamle uløste saker er blitt en trend etter Jussi Adler-Olsen sin suksess med bøkene om Avdeling Q. Her har forfatterne funnet en ny vri ved å bringe inn en historiker i en av hovedrollene, og Maria Just er kanskje romanens mest interessante karakter.

De ulike historiene bindes elegant sammen, og blir en spennende miks av politisk thriller, politiroman og cold case-historie. Språket er effektivt, men det kan bli litt omstendelig i første del når historien bygges opp. Og ondskapen som er der fra første side, den gjennomsyrer det hele, men kanskje ikke helt slik vi tror.