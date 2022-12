Tesla-aksjen raser etter Elon Musks varslede Twitter-avgang

Twitter-eier Elon Musk sier han trekker seg som toppsjef i selskapet når han finner en erstatter. Et annet selskap han eier, Tesla, faller kraftig på børsen.

Elon Musk.

NTB

Siden Musk rettet store deler av sin oppmerksomhet mot Twitter har flere investorer i elbilselskapet vært bekymret for manglende lederskap i Tesla.

Da de amerikanske børsene stengte klokka 2 norsk tid onsdag lå aksjen på 137,8 dollar, drøyt 1.360 kroner. Ved årets toppunkt i september var aksjen verdt over 300 dollar.

Trekker seg

– Jeg trekker meg som administrerende direktør så snart jeg finner noen som er dum nok til å ta jobben! Etter det skal jeg bare lede programvare- og serverteamene, skriver Musk på Twitter.

Kommentaren er skrevet som et svar på avstemningen han selv opprettet for to dager siden der han spurte brukerne om han burde gå av. 17,5 millioner stemte, og 57,5 prosent av dem ba Musk gå av. Han hadde på forhånd sagt at han ville føye seg etter resultatet.

Det har stormet rundt både Twitter og Musk – verdens rikeste mann, som også leder romfartsselskapet SpaceX – siden han kjøpte det sosiale mediet for 44 milliarder dollar. En rekke ansatte har blitt sagt opp.

Utestengt

Musk selv har til dels detaljstyrt virksomheten, og nylig ble flere journalister stengt ute. Ifølge Musk var dette midlertidig og fordi de hadde brutt regler om å dele informasjon om hvor andre befinner seg.

Mange har truet med å forlate Twitter etter at Musk tok over, og flere av dem har gjort alvor av truslene. I tillegg til utestengelser som mange har oppfattet som vilkårlige, har plutselige endringer i vilkår og regler – og like plutselige reverseringer av noen av endringene – gått ut over forutsigbarheten på plattformen.