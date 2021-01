Sterk serie om AIDS, fordommer og ungdommelig livskraft

«It’s a sin» gir et tankevekkende og hjerteskjærende innblikk i perioden da hiv-viruset begynte å spre seg blant homofile menn i London.

Unge Ritchie vil bli skuespiller og drømmer om å oppnå store ting i livet. Hiv-virusets inntog i miljøet hans gjør at den sorgløse tilværelsen endrer seg. Foto: Ben Blackall

Kine Hult Journalist

It’s a sin

Britisk miniserie i fem deler. Premiere på HBO Nordic 23. januar.

Det høres kanskje mest av alt trist og fortvilende ut: En serie som handler om hvordan en gjeng unge menn gikk fra å feire friheten og ungdommen til å oppleve angsten og smerten da stadig flere av deres nærmeste ble rammet av den snikende, nye sykdommen som ikke kunne kureres.

Men «It’s a sin» er også oppløftende på et vis, og bruker mye tid på å skildre vennskap, håp og framtidsdrømmer, og ikke minst sterke, unge mennesker som måtte takle en trussel de inntil nylig så vidt hadde hørt om.

Som serieskaper Russell T. Davies («A very english scandal», «Years and years») viser i seriens tittel, er et viktig element her skammen mange følte på, og ikke minst hvordan homofile ble behandlet som annenrangs borgere og sett ned på. Dermed ble sykdommen av mange sett på som en straffedom som rammet homofile menn som følge av deres «syndige» livsstil.

Davis problematiserer også den manglende informasjonen fra det offentlige da viruset først begynte å etablere seg, og hvilke hjerteskjærende konsekvenser det fikk for menn som levde i lykkelig uvitenhet til det var for sent. Han forteller om hvordan redselen for stigmatisering gjorde at noen unngikk å teste seg, og dermed fortsatte å spre viruset, og om hvordan folk også fornektet at det i det hele tatt eksisterte.

Handlingen kretser om en gruppe unge studenter som bor i et kollektiv i London fra tidlig på 80-tallet fram til neste tiår. Flere av dem kommer fra miljøer og steder hvor de må skjule sin homofile legning, og de omfavner friheten de finner i hovedstaden. Men det som starter som en sorgløs tid, hvor framtidsdrømmene og ambisjonene er store, blir gradvis snudd til redsel og fortvilelse. Davis går tett på dem det handler om, og lar oss oppleve både gleden og sorgen på nært hold.

Selv om serien byr på mange triste scener, er den også en slags feiring av 80-tallet, med et strålende lydspor og med vidunderlige kostymer. Karakterene skildres med varme og humor, og historiene om vennskap og kjærlighet gjør vel så sterkt inntrykk som tragediene som ligger i bunn.