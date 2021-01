Århundrets stemme

OPERA PÅ CD: To virkelige perler løftes fram av vår anmelder Eirik Lodén som har jaktet på nye og nyutgitte operainnspillinger.

Milano, Italia, 1949: Operasangerinnen Kirsten Flagstad sammen med dirigenten Victor de Sabata under innstuderingen av operaen "Die Valkyrie" på La Scala. Foto: AP/NBT.

Eirik Lodén

Publisert: Publisert: Nå nettopp

OPERA PÅ CD: Norges soprandiva Kirsten Flagstads rundet 125-årsdag i fjor. Hun er kåret til ”århundrets stemme”, reddet Met-operaen i New York fra konkurs og var Norges første (og siste ulønnede) operasjef. Men etter krigen ble hun helt grunnløst hetset og forsøkt boikottet som ”nazi” både ute og her, da hun vendte hjem til bygdedyret.

Operaen om bygdedyret

Benjamin Britten: Peter Grimes. Sangsolister: Stuart Skelton, Erin Wall, Roderick Williams m.fl.. Dirigent: Edward Gardner. Bergen Filharmoniske Orkester og Kor. Chandos.

Peter Grimes, det første av Benjamin Brittens (1913-76) tallrike musikkdramaer, er etterkrigstidens største operasuksess og slo ned som en bombe i London de første fredsukene forsommeren 1945. Store deler av verden var selvsagt i jubel disse ukene, men jubelen på denne operapremieren var det ingen som kunne spå om. Det begynte med rykter om skandale og fiasko, men endte med en triumf som skulle gå sin seiersgang verden over.

Et rykte som har holdt seg levende til i dag, er det om sjåføren på bussrute nr. 38 i London. En passasjer som steg på, spurte om denne bussen gikk forbi Sadler’ Wells, der Peter Grimes gikk for fulle hus. ”Ja jeg skulle da mene det,” svarte sjåføren, det var tydeligvis ikke første gang han fikk det spørsmålet i de ukene. ”Skulle ønske jeg kunne gå av bussen og inn på forestillingen heller. Det blir tre pence for Peter Grimes.” Da de stoppet utenfor teateret, ropte sjåføren med sin kraftigste stemme: ”Sadler’s Wells! Noen andre avhoppere til Peter Grimes, den sadistiske fiskeren?”

Operaen åpner som en krimgåte, med en rettssak, et likskue: Hva har egentlig skjedd før operahandlingen begynner? En ting er hevet over tvil: Peter Grimes’ tidligere hjelpegutt er omkommet til sjøs. Var Grimes skyld i guttens død? Retten kommer ikke til noen entydig konklusjon, noe som gir folkesnakket ytterligere næring. Idet den egentlige operahandlingen begynner, får han en ny læregutt, som også kort etter dør på tragisk vis. Med denne repetisjonen av hendelser synes Peters skjebne beseglet, ingen vil tro ham denne gangen, og selvmord blir for ham eneste utvei.

Bergenserne ble blant annet for denne Chandos-innspillingen nominert til det prestisjetunge tidsskriftet Gramophones utmerkelse ”Orchestra of the Year” 2020. Dirigent Gardner er en Britten-kjenner av rang, og han har et myndig grep om denne musikkens flo og fjære, med det rette draugedragsuget og de fortrollede havblikkene. ”Om vind og vann hadde kunnet skrive musikk, ville det høres ut som Bens musikk,” var Yehudi Menuhins vakre minneord om sin venn og kollega, og denne atmosfæriske kvaliteten i Brittens opera er her nydelig ivaretatt av utøvere og plateselskap. Sangsolistene er blant de aller beste som er å få i dette repertoaret for tiden, og de synger ikke bare, de fremfører levende drama. Fremheves må Stuart Skelton i tittelrollen, han er like intenst nærværende som på scenen og tilfører karakteren nye nyanser, selv i platekonkurranse med slike tenorer som Pears og Vickers. Og den andre hovedrollen spiller koret: Ikke siden Händel er det blitt skrevet så dynamisk, vitalt og dramatisk for kor, og her utgjør det selve Bygdedyrets skremmende kraft. Bergen Filharmoniske Kor gir alt i en innspilling der alt klaffer.

Med Flagstad til topps

Richard Wagner: Die Walküre, 1. akt. Sangsolister: Kirsten Flagstad, Set Svanholm, Arnold van Mill. Dirigent: Hans Knappertsbusch. Wiener Philharmoniker. Decca: Opera Gala, Vol. 15.

Richard Wagner: Die Walküre, 3. akt. Sangsolister: Kirsten Flagstad, Otto Edelmann m.fl.. Dirigent: Georg Solti. Wiener Philharmoniker. Decca: Opera Gala, Vol. 16.

En yngre Kirsten Flagstad i rollen som Siegelinde i Die Valküre. Foto: NTB

John Culshaw var den banebrytende Decca-plateprodusenten som på 1950- og 60-tallet sto bak serien med Brittens dirigeringer av egne operaer så vel som den første studioinnspillingen av Wagners nesten døgnlange Nibelungenringen, en syklus av fire operaer. I dette siste prosjektet hadde Kirsten Flagstad (1895-1962) en beskjeden sangrolle, men i årene før hadde Culshaw & Co mast på henne for å få lydbåndfestet tidenes Wagner-stemme til Deccas pioner-stereoteipruller før det var for sent. Til slutt ga den pensjonerte valkyrien etter, om enn på visse vilkår. Kompromisset ble separate innspillinger av de to ytteraktene av Valkyrien – i to forskjellige roller, som Sieglinde og Brünnhilde – hun følte ikke at hun hadde stemme lenger til å takle den ekstremt krevende andreakten. I sangpausene under opptaksøktene satt den sjenerte og sjenerøse divaen fredsommelig i et hjørne og strikket gensere til ”Decca-gutta”, så teknikerne skulle holde seg varme på kontrollrommet.

Selv om Flagstad da var over seksti, var det et plaster på sårene og et varp for ettertiden å lokke henne til mikrofonen igjen, og det er ingenting å si på hennes sangprestasjon (den enestående klangen, fraseringen, diksjonen og personligheten) i disse umistelige dokumentene som nå er relansert i anledning Flagstad-året. Lydbildet er revolusjonerende klart og detaljert for sin tid og bærer alderen like lett som henne. Wiener-filharmonikerne, dirigentene Knappertsbusch og Solti, og de mannlige hovedrolleinnhaverne – hvor fryktinngytende eminente sparringspartnere de enn er – utgjør ingen trussel mot Flagstads ultimate autoritet. Hun dominerer ydmykt og uanstrengt det hele.