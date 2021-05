Romantikk i livets høst

«Siste streif av kjærlighet» er en koselig, men nokså kjedelig film, om to eldre mennesker som forelsker seg.

To eldre mennesker går tur med hundene sine og forelsker seg i denne filmen. Foto: NICK WALL

Kine Hult Journalist

Publisert: Nå nettopp

Siste streif av kjærlighet

Skuespillere: Dave Johns, Alison Steadman. Sjanger: Komedie / Drama / Romantikk. Regi: Paul Morrison. Nasjonalitet: England. Aldersgrense: Tillatt for alle.

I en verden hvor det for det meste er ung kjærlighet som feires, er det kjekt at noen heller vi fortelle historier om såkalte vanlige folk i pensjonsalder som finner hverandre. Denne filmen handler om to hundeeiere som starter sitt bekjentskap med den klassiske båndtvang-krangelen, men som gradvis blir bedre kjent og begynner å lufte sine firbeinte sammen i en stor park nord i London.

Dave (Dave Johns) er en hyggelig, pensjonert sykepleier, som har vært alene noen år. Fern (Alison Steadman) er skilt, med voksne unger, og litt skeptisk til å kaste seg ut i et nytt forhold. Men etter hvert som de to rusler stadig flere turer sammen, kommer de nærmere hverandre og forelsker seg.

Det hadde jo neppe blitt noen film om dette skjedde helt uten komplikasjoner. Her klusses kjærligheten til både av hemmeligheter fra fortiden, av familiær innblanding og av små og store misforståelser. Det er imidlertid ikke de helt store humpene i veien, og regissør Paul Morrison skildrer forholdet mellom disse to sympatiske figurene med mye varme og litt humor.

Likevel får man følelsen av at han kanskje undervurderer sitt publikum noe. Her går alt så langsomt at det blir i overkant kjedelig etter en stund, og det er egentlig ikke så mye som skjer. Og det er kanskje sånn det blir når man skal fortelle en historie om alminnelige, trivelige folk med forholdsvis udramatiske liv.