Selvmedlidende så det holder

Verden styres av en hemmelig gruppe, musikkpressen er forkastelig og koronaen er falsk. Ellers har han det bra.

Van Morrison: «Latest record project: Volume 1» (Exile/BMG)

Samtlige av verdens artister må ha følt det vanskelig da verden stengte ned for et år siden. Noen taklet det ved å skrive om sanger med håp om en bedre verden. Svært få gjorde det samme som Van Morrison: Ga ut sanger som gikk til angrep på lukkingen av samfunnet.

Pretending it's for our safety, when it's really to enslave, sang han i «No more lockdown» og fortsatte med å raljere om fascist-politi, vitenskapens løgner og en skjult styring av verden.

Fakta Van Morrison Bakgrunn: George Ivan Morrison ble født 31. august 1945 i Belfast i Nord-Irland. Utgivelser: Var med i Them, før han solodebuterte med «Blowin your mind!» i 1967. Har gitt ut 42 studioalbum med «Three chords & the truth» i 2019 som det forrige. Les mer

Selv om Van the Mans fire sanger, en av dem med Eric Clapton, med angrep på koronora-restriksjonene ikke er med på hans 42. studioalbum, kjennes bismaken.

I «Double bind» synger han om hjernevasking og om at alt er motsatt av hva de sier, en sang konspirasjon-teoretikerne vil nikke gjenkjennende til. En viss Nigel får honnør underveis.

I «Deadbeat Saturday night» kjeder han seg: No life, no gigs, no choice, no voice.

Den påtvungne fritiden har i det minste gitt ham god tid til å skrive sanger. 75-åringen fra Belfast er en mester når det kommer til å kombinere soul, blues og boogie, og her boltrer han seg gjennom 28 sanger.

Han åpner med spark til lytteren i tittelkuttet «Latest record project»: Have you got my latest record project? You got my latest record project. Not something that I used to do. Not something that you used to.

Ganske tåpelig sagt, men likevel mer fornuftig enn hva han har lirt ut av seg i det siste. Som å planlegge å saksøke helsevesenet i Nord-Irland for korona-restriksjonene.

I «Only a song» får vi noe som med velvilje tolkes som forsoning: It's what I said then just to make it rhyme, could have been on my mind at the time.

Trolig tenker han på noe helt annet enn korona-fornektelsen.

«Love should come with a warning» har en tekst skrevet av Don Black (82), kjent for filmlåter og musikaler. She was smoking and drinking, and I just can't get to sleep. Man, she's a better actress, than Meryl Streep, er ikke stor lyrikk, men vi unngår minefeltet kalt Morrison.

Det tramper vi inn i på nytt med «The long con»: Got to get to the bottom of who’s pulling the strings.

Big tech? Illuminati? Frimurerne? Jødene? Hamskiftende reptiler?

«They own the media» handler om å kontrollere samfunnet ved hjelp av løgner. Selvsagt.

Black er tilbake med teksten til «Mistaken identity», der orgelet faller fint inn. Det og en hyppig bruk av koring fargelegger platen, mens munnspill og saksofon gjør sitt.

«No good deed goes unpunished» og «Tried to do the right thing» er to sanger som viser det musikalske slektskapet med Dylan. Tekstmessig handler det om utakknemlighet. Bedraget i «Duper’s delight» er fra samme skuff.

«Thank God for the blues» er drivende call-and-response, og «Big lie» er en duett med Chris Farlowe, om å bli revet ned fra tronen.

Den seige bluesen «My time after a while» varsler avsløringen av evil lies – så eks-kjærester og statsledere, se opp. Sir Van er på saken.

Han ser på seg selv som den siste opprører i «Where have all the rebels gone?». Etter spydige «Why are you on Facebook?», ender han albumet med selvdyrking i forsvarstalen «Jealousy»: Is it because I'm good at my job? I don't go with the mob.

Selve sangene er bra, men skadeskudd av tekstene. Opprør er en del av rocken, men det finnes et sted og en tid for alt.

Dette kunne vært spilt inn i en låve på Hadeland.

Beste spor: «Love should come with a warning», «Only a song», «Duper's delight».