Mektig musikk

Den beste platen fra skottene på lenge.

Geir Flatøe Journalist

Mogwai: «As the love continues» (Rock Action/Border)

Det tiende albumet til Mogwai kommer samtidig med at det er 25 år siden de ga ut sin første single. Bandet har i tillegg sju album med filmmusikk bak seg, og det er ikke vanskelig å forestille seg at også dette kunne hatt opphav i et lydspor.

«To the bin my friend, tonight we vacate Earth» er en mektig åpning, mens kutt som «Dry fantasy», «Drive the nail» og «Pat stains» nærmer seg det hypnotiske.

Det eneste vokalsporet er «Ritchie Sacramento», der Stuart Braithwaite minnes Dave Berman (Silver Jews, Purple Mountains) som døde i 2019. Refrenget lyder disappear inside, all gone, all gone. It took a while just to think, of homе, of home, mens åpningsordene rise crystal spear er hva Berman skal ha sagt idet han kastet en spade mot en sportsbil. Uansett er det blitt en flott sang.

Pandemien førte til at opptakene ble gjort i England mens produsent Dave Fridmann fulgte det hele fra USA.

Beste spor: «To the bin my friend, tonight we vacate Earth», «Ritchie Sacramento», «Ceiling granny».