Mareritt i hvitt

Marit Egaas

Grethe Bøe: Mayday. Thriller. 334 s. Cappelen Damm.

NATOs største vinterøvelse noensinne gjennomføres helt nord i Norge. Øvelsen har knapt begynt da et norsk og et russisk kampfly driver såkalt stressflyging i internasjonalt farvann over Barentshavet. Slike dueller mellom flygere er nokså vanlig, men i dette tilfellet går det galt. Flyene kommer borti hverandre og det norske flyet styrter over russisk område, ikke langt fra Russlands største militære atombase.

Den norske jagerflygeren Ylva Nordahl og hennes amerikanske mentor John Evans overlever flystyrten. Kan de ta seg fram til den norske grensen uten at russiske spesialstyrker finner dem? Er det i det hele tatt mulig å overleve i dette samiske området med mørketid, snøstorm og sprengkulde? Ylva, som er halvt samisk, viser seg å ha unike egenskaper og ferdigheter for akkurat denne situasjonen.

At et NATO-fly styrter over russisk område, midt under en NATO-øvelse, er som å stikke fyrstikker i ei kruttønne. Nato og Russland har ulike versjoner av hva som er skjedd, og både Russlands president og NATOs generalsekretær må på banen for prøve å forhindre en tredje verdenskrig. Men heller ikke de kontrollerer informasjonsflyten og hva slags maktspill som egentlig foregår her. Amerikanerne er også involvert, ikke representert av politikere, men en erfaren general og en like erfaren privat sikkerhetsrådgiver.

Grethe Bøe (f. 1971) har lang erfaring fra filmbransjen, og debuterer som forfatter med «Mayday», tungt markedsført som «årets krimsensasjon».

Dette er ingen klassisk krim, men en iskald thriller med en unik kvinnelig helt. Kampen for å ta seg fram til den norske grensen for den ukuelige Ylva og den litt slitne, men erfarne John er det som bærer romanen. På sitt beste kan det minne om Lionel Davidsons fantastiske arktiske thriller «Ravnen» som kom i 1994, utgitt på norsk av Pelikanen i 2017.

«Mayday» er ganske unorsk i sin djerve tilnærming til internasjonal politikk. Forfatteren har imponerende kunnskaper om forsvar, utenrikspolitikk og lokale forhold både på norsk og russisk side, og hun tilfører det hele en maskulin tone som kler stoffet. Fortellingen er velskrevet, stramt redigert og det er lett å henge med i svingene. Men noen ganger funker det ikke helt, som når hun kryper inn i hodene på Russlands president og NATOs generalsekretær, eller når hun strør om seg med forsvarssjargong. Bortsett fra det, er dette en spennende, original og tankevekkende debut.