Kronglete film som aldri kommer til poenget

«Hedersgjesten» er virkelig noe for seg selv. Det er ikke nødvendigvis en god ting.

David Thewlis spiller restaurantbransjens skrekk i «Hedersgjesten».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hedersgjesten

Skuespillere: David Thewlis, Luke Wilson, Laysla De Oliveira. Sjanger: Drama. Regi: Atom Egoyan. Nasjonalitet: Canada. Aldersgrense: 12 år.

Alle har nok opplevd å snakke med noen som kommer med så mange digresjoner at de slutt ser ut til å ha glemt hva de egentlig skulle fortelle. Denne kanadiske filmen byr på litt av den samme følelsen. Den følger to separate handlinger som på sett og vis hører sammen, men tilknytningen er såpass løs at det mest av alt oppleves som sprikende og ubegripelig. I tillegg tar det så sinnsvakt lang tid før den kommer til poenget, at man risikerer å ramle av på veien.

Filmen har to hovedpersoner, en far og en datter. Han er en sur, gammel inspektør i det kanadiske mattilsynet, og terroriserer lokale restauranter på jevnlig basis. Hun er en forhenværende korpsdirigent, som kombinererer direksjon med en slags underlig form for dans. Så blir hun anklaget for noe hun ikke har gjort, og havner i fengsel. Der insisterer hun på å bli, og vil ikke fortelle ordensmaktene at hun er uskyldig. Faren (David Thewlis) prøver å nøste opp i saken, med vekslende hell.

Kanskje forsøker regissør Atom Egoyam å fortelle oss noe om hvor irrasjonelle sørgende mennesker kan være, og hvor vanskelig det er å tilgi seg selv for noe dumt man gjorde i affekt en gang. Men veien til den erkjennelsen er i dette tilfellet så lang og kronglete at man mister målet av syne underveis.

Dette er på ingen måte noen ordinær film, verken i fortellerstil eller handling. Men selv om noe er originalt, er det ikke nødvendigvis vellykket. «Hedersgjesten» er så absolutt en film av den typen man ikke ser så ofte. Heldigvis, får man nesten si.