Leken oppvisning

Ni svært ulike låter, men alle med Berge-stempel.

Bjørn Berge trives godt alene. Foto: Edgar G. Bachel

Geir Flatøe Journalist

Bjørn Berge: «Heavy gauge» (Grappa)

Etter fem år i Vamp, vendte Bjørn Berge tilbake til solokarrieren og «Who else?» i 2019. Nå følger han opp med sin mest varierte plate noen sinne. Den bluesrockende åpningen «The Wrangler man» i trampetakt er som vi kjenner ham, men i gyngende «A matter of life» får vi luftig spill og en nynnende Berge. Så senker natten seg brått i oppbruddsseige «Bound to ramble», før han våkner opp med friske «I got it made». Deretter går han rett fra metallprogblues-utblåsningen «Rip off» til akustisk nakne «Straydog». Høydepunktet «Alone again» er tøft, men følges av snakkevers i myke «Coliseum». Flott på sin måte, men hvilken coverlåt er det? Nei da, alt er til en forandring hans eget, med tekst av Ellis Del Sol. I avslutningen «Bottle floats» synger han mørkt og mektig, med delikat gitarspill. En sterk avslutning. Når du hører hvor mye mannen har inni seg, skjønner du at jobben i Vamp måtte ende. En kaotisk, men underholdende oppvisning i hva han kan.

Beste spor: «Alone again», «Coliseum», «Bottle floats».