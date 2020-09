Vintage Wardenær

Stavanger-poeten Torild Wardenær går rett inn i vår tids viktigste temaer og er atter en gang heldigvis seg selv.

Torild Wardenær er aktuell med sin ellevte diktsamling, «Velde».

Eirik Lodén

Torild Wardenær: Velde. Dikt. 77 sider. Aschehoug.

Stavanger-poeten Torild Wardenær (f. 1951, deb. 1994) har for lengst etablert seg som en markant lyrikerstemme, med en ganske særegen stiltone som hun utdyper og viderefører i årets samling, «Velde», den ellevte i rekken. Som så mange ganger før sjonglerer Wardenær lekende og utprøvende med flere diskurser og kunnskapsfelt hentet fra og forbundet med vitenskap og kunst, teknologi og natur, historie og mytologi, hverdag og eventyr. Men i sentrum står som alltid et jeg, denne umiskjennelige stemmeklangen som vever sammen høyt og lavt, smalt og bredt, smått og stort. Dette porøse, men samtidig gjenstridige jeget som sukker halvt oppgitt: «Alt virker å ha en uforholdsmessig tiltro til meg, forventer at jeg skal være selve sjamanen, forbindelsen mellom dem og de forløsende ordene.» Dette er ikke bare påtatt beskjedenhet, det er den iboende frustrasjonen i en poets livsfølelse: Tingene vil deg noe, vil ikke bare bli sett av deg, bli satt pris på, men også satt ord på.

Som ordsjonglør og halvt motvillig sjaman bretter Wardenær opp ermene, skrider til verket og går ikke av veien for å gi oss en kalddusj på vår aftenpromenade: «Men i de høye trekronene ved Mosvatnet kraer fuglene, unisont og vitende.» Kråkene, fra sitt høye utkikkspunkt i bøketrærne, ser både oss små travle menneskekryp og den rolig ventende gravlunden bak. Og poeten minner oss på at vi fremdeles er bærere av «det vaktsomme opprinnelige instinktet fra den firbeinte tiden».

Om hun insisterer på at «Multiversene er ubegripelige», «nøyer» hun seg og fornøyer oss i sitt eget univers med å la et underfundig skråblikk vandre assosiativt i tid og rom, og sammenfatter fysikk og lyrikk, økologi og poesi på sin egen måte: «Atomene flytter seg etter det vi vet, de manifesterer seg annet sted, / usentimentalt, så vi tar oss også sammen, ser at bjørkene står nær oss, / lett kamuflert, som unge krigere i en spinkel pastellfarget falanks.» Enkelte partier i de to siste avdelingene, viet slektsgransking og tresorter, kan bli litt vel presiøse etter min smak, men alt i alt går dette rett inn i tidens viktigste temaer, samtidig som det er «vintage» Wardenær.