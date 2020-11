Ukens anbefalte sanger

Siden Inger Lise Hope og Svein André Davidsen traff hverandre for åtte år siden, har paret lagd musikk sammen.

Davidsen/Hope er stavangerduoen Svein André Davidsen og Inger Lise Hope. Foto: Helle Navratil

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det har resultert i to soloalbum fra Hope, men nå er de i gang med sitt første album som en duo. Meningen var å spille inn sangene i Nashville, men koronaen endret planene. Via nettet fikk de likevel med seg studiomusikere der, og nå er første smakebit ute.

«Fly away» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

Fly away – Davidsen/Hope

Miracle of life – Bright Eyes & Phoebe Bridgers

The silent one – Hege Brynildsen

Saving me, saving you – Ruen Brothers

US Mail – Kevin Morby

’93 or ’94 – Frances Cone

Joyous we’ll be – Adam Douglas

Up all night – Aaron Lee Tasjan

Say you love me too – Herman Düne

Polyester – Luke Dick & Miranda Lambert

The choir – Caroline Spence

A lifetime – Elephants and Stars

Ikke alle har det sånn – Frode Johnsen

Gone to ground – The Bats

I got so high that I saw Jesus – Noah Cyrus & Miley Cyrus

Shelter – Lotte Thomas

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.