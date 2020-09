Feministisk røverroman om makt, hat og hevn

BOK: Befriende usannsynlig om dumme menn og troll til kjerringer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På tross av alle sine svakheter, er Camilla Läckbergs nye krimbok drivende god underholdning, synes Aftenbladets anmelder. Foto: Gyldendal

Marit Egaas Stavanger

Camilla Läckberg: Vinger av sølv. Spenningsroman. 346 sider. Oversatt av Kari Bolstad. Gyldendal.

Camilla Läckberg (f. 1974) er dronningen av svensk krim med mer enn 26 millioner solgte bøker i rundt 60 land. Etter ti bøker Fjellbäcka-serien, begynte hun i 2019 en ny serie med forretningskvinnen Faye i hovedrollen. «Vinger av sølv» som nå kommer på norsk, er en frittstående fortsettelse av «Gullburet» fra 2019.

Faye lever et tilbaketrukket liv på den italienske landsbygda sammen med mora, dattera og sin personlige assistent. Men det gjelder bare deler av året. Faye er blitt svensk rikskjendis etter å ha gjort internasjonal suksess med kosmetikkfirmaet Revenge. Hun bor derfor i perioder i Stockholm for å ta seg av forretningene, opptre på Skavlan og leve det glade singellivet. Helt til noen prøver å stikke kjepper i hjulene for henne ved å sikre seg aksjemajoritet i firmaet.

Samtidig rømmer Fayes eksmann fra fengselet, der han soner for mordet på deres datter Julienne. Faye treffer en ny mann, David, som oppfyller alle hennes forventninger til idealmannen, og politikvinnen Yvonne Ingvarsson forfølger Faye fordi hun tror hun har noe å gjøre med mordet på datteren.

Med det er spillet i gang, og for et spill det blir! Faye allierer seg med et par andre «sisters in crime», og sammen planlegger de en grusom hevn over alle menn som har gjort eller er i ferd med å gjøre dem urett. De er selvfølgelig vakre, smarte og velkledde, og tar for seg av sex, champagne og designklær. Mennene på deres vei er kjekke, men egoistiske og dumme og har et håpløst kvinnesyn. Den grå og kjedelige politikvinnen Yvonne spilles lett utover sidelinjen.

Camilla Läckberg er ingen stor stilist, og hun har en tendens til å overforklare slik at det blir lite igjen til leserens fantasi. De mange og detaljerte sexscenene virker spekulative og lite troverdige. Intrigen er heller ikke noe å skryte av, og mye er lett å gjette på forhånd. En parallellfortelling der tenåringen Faye blir utsatt for grusomme overgrep og tar en enda mer grusom hevn, er tragisk, og minst like usannsynlig som nåtidsfortellingen.

Men på tross av alle sine svakheter, er dette drivende god underholdning. Det hele er befriende usannsynlig og det er deilig å lese om maktglade kvinner som bruker alle triksene i boka, og litt kvinnelist i tillegg, for å sikre seg makt og penger. Det hele er som en vedvarende champagnefest med bare vakre, fnisende og hevngjerrige kvinner.