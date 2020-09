Kilden nekter å gå i rødt

Red Alert-aksjonen lyser opp mer enn 100 kulturbygg over hele landet for å støtte sceneteknikerne. I Kilden har ledelsen sagt nei.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kildens bølgevegg blir ikke rød onsdag kveld. Foto: Torstein Øen

KRISTIANSAND: – Det er skuffende, men ikke overraskende at Kilden ikke vil være med på aksjonen, sier Christian Forwald. Han er lokal initiativtager til Red Alert-aksjonen som onsdag foregår i en rekke norske byer.

Aksjonen setter rødt søkelys på kompetanseflukten fra lyd, lys- og scenebransjen som følge av korona. Arbeidsledige og permitterte teknikere har begynt å søke andre jobber, og det er særlig frilanserne man frykter skal være borte når koronakrisa en dag er over. Aksjonistene kritiserer at koronastøtteordningene for selvstendig næringsdrivende bortfaller fra 1. november, og spår at bransjen raseres.

I forbindelse med aksjonen skal over 100 kulturbygg over hele landet lyses opp med rødt onsdag kveld. I Oslo vil dette omfatte blant annet Munchmuseet, Den norske opera og ballett, Nationaltheatret, Det norske teatret, Riksscenen og Deichman. I Trondheim skal Festningen, Nidarosdomen, Trøndelag teater og Olavshallen lyses opp. I Bergen vil Grieghallen bli rød.

I Kristiansand har aksjonistene fått lov å lyse opp Rådhuset og Caledonien hotell. Ifølge Forwald har teknikerne i Kilden bedt om lov til å lyse opp også dette bygget, men de har fått nei fra ledelsen.

Aksjonsleder Christian Forwald (t.h.) jobbet tidligere som scenetekniker i Kilden. Her sammen med Finn Nilsen og Ranveig Nilsen, som også deltar i Red Alert onsdag. Foto: Kristin Ellefsen

Ikke svar

Administrerende direktør Harald Furre henviste til styreleder Marianne Johnsen da Fædrelandsvennen tok kontakt tirsdag. Hun har ikke besvart oppringninger, hverken tirsdag ettermiddag eller onsdag morgen. Tirsdag skrev hun dette på sms:

«Ledelsen har falt ned på at vi ikke ønsker å bruke huset som virkemiddel i konkrete politiske saker. Vi har imidlertid forståelse for saken, og Kildens ansatte står selvfølgelig fritt til å delta i aksjonen».

Oppfølgingsspørsmål formidlet på sms har avisa ikke fått svar på. Disse gjelder blant annet om Kilden frykter å pådra seg regjeringens mishag ved å delta i en aksjon som uttrykker politisk misnøye.

Så sent som forrige uke besøkte kulturminister Abid Raja Kilden og lovte mer penger på statsbudsjettet neste år. I år har Kilden fått til sammen 131 millioner kroner fra regjeringen, inkludert 4,7 millioner kroner ekstra fra revidert nasjonalbudsjett for å dekke koronatap.

Styreleder Marianne Johnsen begrunner avslaget med at Kilden ikke skal brukes til politiske formål. Foto: Reidar Kollstad

Lyste i 2017

Kilden har tidligere blitt lyst opp. Under Skeive sørlandsdager 2017 lyste bølgeveggfasaden i regnbuens farger en hel natt. Aksjonen ble frontet slik av daværende direktør Hans Antonsen:

«Skeive Sørlandsdager er en viktig markering av det fargerike samfunnet vi ønsker å bidra til. Et samfunn der det er rom for alle mennesker som ønsker å leve sammen i fred og forståelse, som et stort, vanskelig, men vakkert regnbuefarget oss.»

Fædrelandsvennen har onsdag ettermiddag mottatt en epost fra Kilden-direktør Harald Furre hvor han utdyper slik:

«Vi har sagt nei fordi vi oppfatter at denne aksjonen går inn i en dagsaktuell politisk diskusjon om hvilke virkemidler som skal brukes for å kompensere tapte inntekter under koronakrisen.

Kilden vil som produksjonsarena for scenekunst uttrykke sin solidaritet med scenearbeiderne i en vanskelig situasjon. Det er en yrkesgruppe vi er helt avhengig av, både som fast ansatte og frilansere. Men vi synes det ligger utenfor vårt mandat å gå inn i en konkret politisk debatt om bruk av virkemidler.

Kilden har hatt en praksis med å farge bygningen for å støtte blant annet Prides «Skeive Dager». Det vil vi fortsette med. Vi har i vår programmering av scenekunst tydelige verdier som vi speiler og gir uttrykk for. Samtidig er det behov for å trekke opp noen retningslinjer for når Kilden som bygg skal bli brukt som virkemidler i en debatt.»

Aksjonsleder Christian Forwald peker på at Kilden er en bedrift som i vesentlig grad bruker frilansere til scenetekniske oppdrag. Han var fram til mars ansatt som nettopp tekniker i Kilden. Han jobber nå i Elkem.

– Kilden burde ha all interesse av at denne bransjen ikke forvitrer. Etter dette forventer jeg at Kilden holder seg borte fra alle politiske saker, sier han.

Kulturminister Abid Raja var forrige uke i Kilden og lovte mer penger. Direktør Harald Furre til venstre. Foto: Jacob J. Buchard

Kulturdirektøren

Det ser nå ut til at Red Alert i Kristiansand må nøye seg med å lyse opp Rådhuset og Caledonien, og muligens også Teateret onsdag kveld.

Kulturdirektør Torbjørn Urfjell mener det er en god ide å lyse opp Rådhuset.

– Rådhuset er et sted hvor beslutninger fattes, og dermed er det i en slik sammenheng naturlig og fint å lyse opp nettopp denne bygningen. Jeg kjenner ikke Kildens beveggrunner for å beslutte som de har gjort, og kan dermed ikke si noe om det. Det jeg kan si er at jeg har vært imponert over at de gjennom korona-krisa har holdt folk i arbeid og latt være å permittere.

Blant appellantene under Red Alert-aksjonen på torvet i Kristiansand onsdag er også tidligere Kilden-teatersjef Birgit Amalie Nilssen. Hun vil ikke kommentere sin tidligere arbeidsgivers standpunkt.