Stygge babyer må også få likes

BOK: Boka for deg som irriterer den praktisk anlagte partneren din.

Stine Pilgaard er et sjarmerende bortkomment vesen på landet. Foto: Astrid Dalum, Pelikanen

Steinar Brandslet

Stine Pilgaard. Meter i sekundet. Roman. 277 sider. Oversatt av Knut Johansen. Pelikanen.

Et par rundt de 30 flytter ut på den fåmælte bygda med nyfødt sønn, mystiske utslett og søvnunderskudd. Han er lærer på folkehøgskolen, mens hun får en orakelspalte i lokalavisen og gir folk ærlige svar på hverdagsproblemene deres.

Du vil elske forfatter Stine Pilgaard som en klønete søster om du ikke helt vet hvordan du skal forholde deg til det som passer seg, om du plumper ut med kjønnslig relaterte anekdoter til folk du har kjent i noen minutter, om du alltid dytter søppelposen så full at den ikke kan knytes igjen og om du bare ikke skjønner at venstre er venstre og høyre er høyre også når du skal rygge bilen.

Pilgaard har et boblende billedspråk og de som ler, gjør det fordi de kjenner seg igjen. De synes dette er skrikende morsomt, og jeg humrer også noen ganger når hun virkelig plumper ut i det med tunga først, men boka er ikke myntet på meg.

Ett av kjønnene vil antakelig like denne bedre enn det andre, men jeg våger ikke å si hvilket. En 53-årig mann burde aldri anmelde den, for min eneste kvalifikasjon er at jeg også er en gammel gris med ung kone og barn i førskolealder, og kjenner du skikkelig etter, henger bleielukta ennå igjen i huset vårt.

Alle får gjennomgå på kjærlig vis, mest hun selv, men også naive kjærlighetsdyrkere, de praktisk anlagte som irritert savner rotehodene når de forlater dem, og søppeldykkere som spiser mat med litt mugg på og redder verden ved å selge suppe av selvsanket grønske på det kortreiste markedet.

Livsbetraktningene blir noen ganger selvfølgeligheter. De minner litt i overkant om meldinger som venner sender hverandre på kvelder der alle i verden er teite, unntatt den de snakker med akkurat da, og gudskjelov er det helg og nå skal vi kose oss med noe godt i glasset og se Grey’s Anatomy eller bortskjemte damer som prøver brudekjoler på tv.

Men om du også gir likes til bilder av stygge unger i sosiale medier, fordi du tror de vage bekjente fra barneskolen blir snurt om du ikke gjør det, har du en følgesvenn her.