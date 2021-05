John Carew blir nye Benny i Olsenbanden

Tidligere fotballstjerne John Carew skal spille Benny i den nye Olsenbanden-filmen. Anders Baasmo får rollen som Egon.

Nye Olsenbanden er: Egon Olsen spilles av Anders Baasmo (t.h.), Benny Fransen av John Carew (i midten) og Elias Holmen Sørensen trer inn i rollen som Kjell Jensen. Foto: Agnete Brun

NTB

Elias Holmen Sørensen skal traktere rollen som Kjell, melder NRK.

Carew er for de fleste først og fremst kjent som fotballspiller. Han er seriemester i både Norge (Rosenborg), Spania (Valencia) og Frankrike (Lyon). For landslaget endte han med 91 landskamper og 24 mål. Han var blant annet med i EM 2000.

Som skuespiller fikk Carew sitt gjennombrudd i serien «Heimebane» på NRK i 2018. Og Carew er ikke den eneste kjenningen som skal bekle en Olsenbande-rolle. Inn som selveste Egon Olsen kommer Anders Baasmo, som har samarbeidet med regissør Hallvard Bræin før – med «Børning»-filmene.

– Jeg har alltid vært opptatt av vår bransjes historie, og skuespillerkollegaene som har gått foran oss i generasjoner, så det er både ærefullt og artig å få være med på et sånt prosjekt. Hallvard kjenner jeg fra før; alltid full fres og dedikasjon. Og med John og Elias i banden er det virkelig en fryd å gå på jobben om dagen, sier Anders Baasmo via pressemeldingen.

Manuset til den nye Olsenbanden-filmen er ved Karsten Fullu, og filmen skal etter planen komme på kino høsten 2022.

Om handlingen i kommende «Olsenbanden – Siste skrik!» heter det at vi blir tatt med til et moderne Oslo, der Egon har delt celle med en av Munchmuseets entreprenører. Han har dermed fått tak i detaljer vedrørende en svakhet i sikkerhetssystemet, noe som jo kan komme nyttig med – dersom man vil stjele et Munch-maleri – eller tre.