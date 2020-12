Sex, dop og spisevegring

BOK: En bunnløs trist fortelling om et ungt menneske som ødelegger seg selv.

Maria Kjos Fonn er aktuell med romanen «Herioin Chic». Foto: Oda Berby

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Maria Kjos Fonn: Heroin chic. Roman. 205 sider. Aschehoug.

Begrepet «heroin chic» dukket opp i moteverdenen i 1990-årene; anorektiske, likbleke, forførerisk sigarettrøykende tenåringsjenter med blå poser under øynene og sløret blikk. En eksponent for stilen var modellen Kate Moss, hvis skinnbetrukne skjelett ofte prydet datidens ukeblader sammen med den alltid heroinsløvede rockepoetkjæresten Pete Doherty.

Det hele passer godt til Maria Kjos Fonns (1990) sterke portrett av Elise, en intelligent, uvanlig vakker og musikalsk begavet vestkantjente med sangstemme som en engel, som uvisst hvorfor ender «på kjøret». Rusavhengighet er en sjelslidelse, men vi får ikke noe ordentlig grep om hva det er som river og sliter i Elise, bortsett fra at hun vil «leve i en pentatonisk skala med bare svarte tangenter». Hun er «en fiol med folie, en av de streite urolige».

Fremstillingen veksler mellom nåtidens møter i Anonyme Narkomane og samboerskapet med kjedelige Sigurd, og tilbakeblikkene på hvordan hun havnet i et tolvtrinns avvenningsprogram. Hun er tolv da hun får sitt første anfall av eksistensiell angst, tretten da hun drikker seg full, fjorten da hun begynner å sulte seg og seksten da hun lar seg forføre av korets pedofile dirigent; «jeg er en gynoid, ikke kjøtt».

Så introduserer kjæresten henne for dop og Elise blir Kate Moss. Målet er ett gram og null kalorier om dagen. Hun overskrider alle grenser, ødelegger alle relasjoner og støter alle fra seg, bortsett fra moren, som står i det med rørende omsorg. Da faren kjører henne til avvenningsklinikken, er det til tonene av Dylans «Like a rolling stone». Hun veier 40 kilo og ser ut som en olding.

Maria Kjos Fonn skriver konkret og usentimentalt, herdet distansert og troverdig om Elises selvdestruktive ferd. Romanen er ikke fri for rusromantikk og forherligelse av rusens vederkvegelse, men dette overskygges av rennesteinsrealitetene, abstinensene, selvfornedrelsen og trøstesløsheten. Hovedpersonen i forfatterens forrige roman, «Kinderwhore» (2018), søker tilflukt i rus etter overgrep og omsorgssvikt, men med Elise er det annerledes. «Lidelsen din er så rein,» sier kjæresten et sted, «ikke skitnet til av slemme fedre eller mødre som svikter». Det er et interessant perspektiv. Kanskje noen av oss bare «er sånn». Men tristere enn det blir det vel ikke. For hva godt kan det da gjøre med avvenning.