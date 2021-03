Intriger og begjær i Bråkmakergata

KRIM: Likte du TV-serien «Big Little Lies»? Da er denne midt i blinken for deg.

Mattias Edvardsson er aktuell med boka «Gode naboer». Foto: Gyldendal

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mattias Edvardsson: Gode naboer. Psykologisk thriller. 342 s. Oversatt av Jørn Roeim. Gyldendal.

Mange drømmer om et rolig liv i en idyllisk småby. Men i Mattias Edvardssons andre krim på norsk er det ikke lenge før idyllen brister og avslører en avgrunn av løgner, intriger og det som verre er.

Det begynner med at småbarnsmora Bianca blir påkjørt og livstruende skadet rett utenfor huset deres. I løpet av noen få sider får vi vite hva som har skjedd og hvem som har gjort det, så resten av boka dreier seg om hvorfor det skjedde, og om det er gjort med vilje, samtidig som vi følger Biancas kamp for å overleve.

To år før ulykken flytter Mikael, Bianca og deres to barn fra Stockholm til et rolig villastrøk i Skåne for å begynne et nytt liv. Husene er bygd på syttitallet og er organisert i tun med fire eneboliger. Siden vi er i Astrid Lindgren-land har alle gatene fått navn fra hennes bøker, og familien flytter inn i Bråkmakergata 13. I de nærmeste husene bor et pensjonistektepar, en fraskilt mann og en enslig mor med en tenåringssønn.

Til å begynne med går alt etter planen, naboene er hyggelige og alle tar vare på hverandre. Mikael trives i jobben som lærer og Bianca finner ny jobb som eiendomsmekler. Men så begynner naboforholdene å skurre. Pensjonistekteparet legger seg opp i alt og har håpløse meninger. Den enslige mora er tidligere fotomodell som stadig roter seg bort i håpløse menn, og sønnen hennes er det definitivt noe galt med. Den skilte mannen har en voldsdom og har fått ekteskapet ødelagt av fotomodellen. Mikaels familie er rene drømmen til sammenligning, men hvorfor flyttet de egentlig fra Stockholm?

Forfatteren skriver troverdig om hvordan personene vikler seg inn i løgner og intriger og skyves stadig nærmere stupet. Dette gjøres med kjappe sceneskift og flere fortellere, og han greier å skape spenning selv om dette er vanlige folk, ikke kriminelle eller onde mennesker. En stund står det litt i stampe, det blir vel mye elendighet, og personene begynner å kjede oss. Men så spisser det seg til igjen, og nye forhold avsløres. Mikael er romanens hovedperson og forfatterens talerør. Han brenner for læreryrket og ønsker å stå på de svakes siden. Selv om han avskyr vold, kjenner han at han har volden i seg. Og hva gjør du egentlig når alt går galt og det er ingen å skylde på?

Dette er ingen krim i tradisjonell forstand, og vi må vente til siste slutt før vi får vite om det i det hele tatt er begått en forbrytelse, eller om det var en ulykke. En spennende historie er det uansett, som vil være midt i blinken for alle fans av TV-serien «Big Little Lies».