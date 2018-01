Variert og vakkert fra Hanne Vasshus

Hanne Vasshus: "A house"

Hanne Vasshus har lagd en plate som får meg til å hungre etter mer. Mer Pop-Hanne, mer Rock-Hanne, mer Vise-Hanne, mer Danse-Hanne. De ni kuttene er resultatet av en roadtrip tatt på sparket fra Los Angeles til Santa Fe, et besøk i en gitarbutikk der og en påfølgende e-post til en produsent i New York.

Kanadiske Malcolm Burn viste seg å være mannen som fikk en grammy for produksjonen på Emmylou Harris' "Red dirt girl" og som var tekniker på Bob Dylans "Oh mercy". En fyr med Patti Smith, Blue Rodeo og Midnight Oil på cv-en, en som har jobbet i årevis med Daniel Lanois. Malcolm og Sandrine Burn har vært med å skrive sangene, mens Steve Decker har bidratt musikalsk.

Vasshus åpner i bredt format med tittelkuttet "A house". Ikke så orkestrert som Dusty Springfield og ikke så røft som Amy Winehouse, men et behagelig sted imellom. This may be a house, but not a home, synger hun.

Hun demper seg ned på "Changed", men temaet er det samme. Endring og oppbrudd. I'm a sister, I'm a friend, not the ice queen you screamed when I left. "Same old story" og "Those eyes" er også fine, fulgt av nydelige "Serendipity". "Should have" viser at hun ville taklet en countryrock-plate også, mens "Nothing stays the same" duver avsted med kassegitar, munnspill, piano og orgel.

"Ein nye vår" er en brå endring fra engelsk til norsk. Det er skrevet mange sanger om døden, og dette er så avgjort en av de vakreste. Om moren som ikke får oppleve en ny vår. Sangen burde vært utgangspunkt for en hel plate på stavangersk.

Den fjerde platen som gjemmer seg her, ligger i sistekuttet "Dance Motown". Danselåten bryter med resten, og jammen takler Vasshus det også. Et helt album a la Bowies "Young Americans" hadde vært noe.

Er verden klar for enda en Hanne fra Tjensvoll? Umulig å spå i dagens musikkbransje, men uansett: Gi meg mer av alt.

Beste spor: "A house", "Changed", "Serendipity", "Ein nye vår".