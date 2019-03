Billy Elliot nominert til årets musikal

– Det er all grunn til å juble over det utsøkte samarbeidet mellom regissør Jostein Kirkeby-Garstad og stykkets koreografer Maria Wulcan og Anneli Moe i denne medrivende og velspilte fortellingen om arbeiderklassegutten Billys kronglete ferd til ballettens verden. Forestillingens visjon er tydelig: Å fortelle en god historie på best mulig måte. Det gjør den med fin innlevelse, kreativitet og godt spill, skriver juryen som en del av begrunnelsen til å nominere Billy Elliot til årets musikal.

Kåringen skjer mandag 8. april 2019 på Chat Noir Teater i Oslo.

De nominerte musikalene med de nominerte musikalartistene:

«Billy Elliot» på Sandnes Kulturhus. Ann Christin Elverum er nominert for rollen som Mrs. Wilkinson.

«Trollmannen fra Oz» på Riksteatret. Mari Lerberg Fossum er nominert for rollen som Dorothy.

«Flashdance» på Chateau Neuf. Heidi Ruud Ellingsen er nominert for rollen som Alex Owens

«Phantom of the Opera» på Folketeateret. Espen Grjotheim er nominert for rollen som Operafantomet