Chat med vår reporter som følger Mariah Carey-konserten minutt for minutt

Mariah Carey åpner sin «All I Want For Christmas Tour» i Sørmarka Arena. Den amerikanske superstjernen topper listene hver jul med sin enorme julehit «All I Want For Christmas Is You».

I Stavanger har hun med seg 16 lokale korister fra Stavanger Gospel Company, som har sprengøvd for å være klar til kveldens konsert.

Careys folk har nektet pressefotografer adgang til konserten. Er du på konserten, og har bilder av showet? Send oss gjerne bildene dine på tips@aftenbladet.no, så få vi vist verden hvordan det hele ser ut.